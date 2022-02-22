PLG／攻城獅自創大勝日 辦球迷見面會大嗑漢堡 

今天為2022年2月22日星期二(農曆正月22日)，在充滿「2」的日子中，PLG新竹街口攻城獅球團自創「布蘭登大勝日」，為身穿22號戰袍的洋將大勝（Branden Dawson）安排球迷見面會。

攻城獅鐵粉們於社群號召後，共22位獅紫軍穿上22號大勝球衣至竹北美式漢堡店眾議漢堡參與活動，大勝原以為是與工作團隊聚餐，在踏進店內看到滿滿22號球衣背影後，大勝興奮地說：「真的非常驚喜而且太感動了，非常感謝獅紫軍們在背後支持我，今天的球迷會是我今年最開心的一天。」

大勝在開幕戰傷退後，終於擺脫傷痛陰霾於例行賽第9周攻下場均19分、15.5籃板、3抄截、1.5阻攻的優異表現，成為該周MVP。在球迷見面會中，許多球迷也準備一小段真心話與大勝告白，希望大勝可以持續保持健康，在場上展現熱情活力，為攻城獅守護每一場勝利，甚至有球迷遠從宜蘭而來，就是為了能與大勝共進午餐。

談到選擇22號的原因，大勝說：「我人生中最喜歡的一部電影Love & Basketball中的男主角就是穿22號球衣，自從看完那部電影後，我就認定22是我人生中的幸運號碼，很高興與獅紫軍一起度過如此特別的日子。」

攻城獅球團也特別在2022/2/22推出限量大勝福袋，售價2222元。大勝福袋中除了有背號#22應援短Tee與球衣外，還有機會抽到由大勝親自簽名的小禮物。