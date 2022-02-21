UBA／驚險退文化 世新小巨蛋門票到手

賽前打下跨3季36連勝的UBA公開女一級衛冕軍世新大學，今天遇文化大學強力挑戰，下半場一度落後，靠大二後衛李盈潔外線發揮，最後17秒蘇嘉嫻籃下打進關鍵球，驚險以75：69力退文化，迎接37連勝外也成為第一支拿到小巨蛋門票的隊伍。

世新去年完成2連霸，今年在延畢射手陳育緹領軍下延續勝場，但昨天完成UBA「千分」里程碑的陳育緹第二節開打不到一半就因右大腿「吃雞腿」，被隊友揹下場，第四節雖再上場但進攻受影響，全場僅拿5分。

陳育緹傷退時，李盈潔貢獻重要的外線火力，她第三節先投進追平外線，接續快攻機會再選擇三分線出手，連進兩球助隊超前，加上第四節關鍵時刻蘇嘉嫻籃下建功，驚滔駭浪助隊拿下6強複賽3連勝。

全場拿下12分的李盈潔坦言，前幾場發揮不理想，但教練給機會，就要挺身而出，且看到學姊陳育緹傷退，自己也很心疼，「她下來，就換我上去頂一下吧！」連勝拿得辛苦，她認為全隊調整不夠好，沒有武裝好心態，「教練說我們『不見棺材不掉淚』，真的要更加油，進攻要更強世，要把自己做更好，努力做好，相信我們不會輸。」

今天攻下全隊最高16分的蘇嘉嫻坦言，跨3季的連勝紀錄是無形壓力，會有「怕輸」的心態，接下來連同決賽還有4場球，還是盼能保持完美勝率。

陳育緹賽後右大腿明顯紅腫，她透露第四節上場感覺到傷處已沒力，但還是想為球隊貢獻，「因為不想輸啊，連勝壓力是滿大，但愈後面愈不想被抓下來，怕對手士氣上來。」

世新教頭何正峰強調，這階段目標就是拿到4強資格，連勝並非目標，且球隊6強複賽調整不是太好，他形容說：「這是難看的晉級，心情複雜。」

文化只靠7人撐完全場，其中鄭慧慈和郭虹廷都打滿40分鐘，郭虹廷14分、13籃板都是全隊最高。文化教頭鄭慧芸肯定選手的表現，她說：「好久沒看到球員那麼努力，我都被感動了。」文化複賽前3戰吞2敗，接下來兩戰面臨非勝不可壓力，鄭慧芸說：「沒退路了，用力打，看球員能不能感動自己。」