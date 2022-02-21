UBA／公開男一級複賽25日登場 8強「開門打」 迎接球迷

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，一連5天在台北體育館登場，公開男一級8強複賽25日接棒，在台大體育館的賽程一路進行到3月4日，且「開門打」，歡迎球迷在全程佩戴口罩、配合實聯制、量測體溫與手部消毒等防疫措施下，進場迎接最終4強產生。

公開男一級預賽最終階段因疫情「閉門」舉行，8強重新迎接球迷回歸；今年公開男一級8強包括上季前6的隊伍政治大學、世新大學、健行科大、義守大學、國立體大和台灣師大，以及暌違5屆再闖複賽的台灣藝大和隊史首度晉級的新面孔萬能科大，8支隊伍將進行單循環賽事，爭取4張前進台北小巨蛋的門票。

挑戰連霸的政大，預賽取得13勝1敗戰績；台藝大有本季得分、籃板和阻攻「三冠王」外籍生阿拉薩助陣，預賽排名第2，繼104學年度後返8強，再拚6年來首張決賽門票。

健行上季挑戰3連霸失利，本季在無外援的精兵陣容之下，繼續衝擊金盃；重返一級的萬能成本季大黑馬，預賽打下10勝4敗戰績，一舉衝進8強寫隊史紀錄。

UBA「人氣球員票選活動」同步進行中，複賽也將全程轉播，電視直播在緯來體育台，網路直播可透過LINE TODAY，重播及精彩好球將在大專體總YouTube影音平台SSUtv放送。

冠名贊助商富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，公開男一級複賽賽程即將開始，除了祝福所有晉級的隊伍和選手們持續突破自我、刷新最佳表現，在賽場上締造「更好的我們」，同時也鼓勵全台球迷們密切鎖定賽事轉播，為喜愛的隊伍及球員們加油打氣，感受同樣熱血沸騰又兼顧防疫的觀賽體驗。