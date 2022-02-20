HBL／能仁延長賽淘汰松山 帶泰山進小巨蛋

必須奪勝才能重返4強，「綠色神盾」松山高中雖克服上半場只拿22分的進攻低潮，第四節在「最強國中生」林現惟連拿9分、單節11下領軍下一度超前能仁家商，但能仁靠史魯齊正規賽打進追平球，延長賽再以68：60擊敗松山，淘汰「綠色神盾」，也讓衛冕軍泰山高中驚濤駭浪中搭上4強末班車。

能仁8強遇「傷兵潮」，第2戰接連折損兩名先發江品諺和潘偉傑，昨天高一射手王翊仲也傷到膝蓋舊傷，今天潘偉傑和王翊仲雖有穿球衣但都免戰，不過能仁在前一戰東泰高中擊敗衛冕軍泰山高中後就已確定晉級，成為南山高中及光復高中後的第3支4強隊伍。

松山擊敗能仁才能以分組第3搭上4強末班車、繼106學年後重返小巨蛋，但延長賽落敗後無緣「攻蛋」，讓同樣3勝的泰山以分組第4晉級4強。

3月12日的4強組合要等壓軸戰南山和光復的結果才揭曉，奪勝的球隊將成分組龍頭，4強賽碰泰山，分組第2的球隊和能仁爭另張冠軍戰門票。

松山第一節僅拿11分，上半場三分球11投1中，團隊41投10中下只拿22分；能仁前兩節外線6投1中也不漂亮，半場僅以28：22領先。

第三節松山柯舜凱和杜帛鴻領軍打出10：4攻勢追近比分，「最強國中生」林現惟打進追平分後以34：34戰平，杜帛鴻再飆三分，讓松山一度以37：34領先，但能仁靠先追平，林子皓再完成壓哨上籃，三節打完仍取得39：37領先。

決勝節兩隊比數緊咬，柯舜凱6分33秒的三分球助隊45：41領先，能仁暫停後李振瑋馬上也回敬外線，史魯齊再籃下打進，一波5：0攻勢再度超前；林現惟兩罰命中後，李振瑋再飆外線，不過林現惟中距離命中後再飆三分球和中距離，松山再取得54：49領先。

能仁靠林子皓「止血」，1分54秒曾睦軒為松山籃下再打進，孫琦森進球後能仁再追到54：56；林現惟中路突破上籃，史魯齊也回敬。最後31秒孫琦森被吹翻球違例，但林現惟外線失手，最後11.1秒史魯齊籃下放進追平分，林現惟「絕殺」失手，58：58進入延長賽。

延長賽能仁先靠林子皓2罰1中取分，林現惟2罰命中後史魯齊中距離入框，林子皓兩罰再中1，1分08秒鄒子羲2罰俱中，最後32秒柯舜凱犯滿並送孫琦森上罰球線，最終能仁就以68：60淘汰松山。