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PLG／單洋將不敵國王 鋼鐵人吞主場連敗

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
國王隊洋將湯瑪士繳出15分、19籃板「雙10」成績。圖／新北國王隊提供
國王隊洋將湯瑪士繳出15分、19籃板「雙10」成績。圖／新北國王隊提供

開賽前6分鐘得分雖掛蛋，新北國王隊今天仍「踢館」成功，以100：70擊敗主場單洋將應戰高雄鋼鐵人隊，賞給鋼鐵人主場連敗。

高雄鋼鐵人本周在主場接連迎戰北台灣的台北富邦和新北國王，飽受傷兵之苦，先是傷了得分主力呂政儒，昨天又傷了洋將布朗，加上禁區坦克王柏智也掛免戰牌，讓鋼鐵人今天以單洋將班森應戰，全隊僅9人輪番上場。

國王把握住機會，儘管第一節「慢熱」，以19：27落後，第二節馬上回敬26：7攻勢逆轉，下半場也壓制住鋼鐵人，最終就以30分差距迎接勝利。

鋼鐵人總教練貝瑞表示，少了呂政儒與布朗，影響球隊的進攻選擇，讓「得分乾旱期」的問題更加嚴重，但他也提到，隊上幾位年輕球員把握機會，打得很拼、很努力，但還是不足夠讓球隊贏球。

攻下全隊最高21分的班森表示，這場比賽人手不足，但是第一節有把拚勁打出來，全隊上下都沒有輕言放棄這場比賽；彭俊諺賽後自我檢討說，身為資深球員的自己責任重大，向球迷與隊友說抱歉，他會持續改進，讓球隊更好。

國王4人得分兩位數，里金斯和戴維斯各17分，湯瑪士15分、19籃板，「阿美戰士」楊敬敏13分。

鋼鐵人傷兵雖多，球員拚勁十足的表現仍吸引4018名球迷進場，美國在台協會（AIT）高雄分處長禹道瑞也慕名到場看球，2020東京奧運金牌「舉重女神」郭婞淳更是連續兩天都進場看球，體驗鳳山「魔鬼主場」的魅力與南台灣球迷的熱情

「舉重女神」郭婞淳到場看球。圖／鋼鐵人隊提供
「舉重女神」郭婞淳到場看球。圖／鋼鐵人隊提供

國王 呂政儒

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