T1聯盟／吳岱豪事件翻版 中信特攻洋將厄力拿球砸人被判出場

日前P聯盟比賽時發生新竹攻城獅隊吳岱豪不滿對手桃園領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）動作，因而拿球砸人衝突事件，導致他被判罰禁賽一場及罰款；類似戲碼也在今天T1聯盟比賽上演，台啤英熊今天首度在和平籃球館做主場迎戰人氣球隊新北中信特攻，在上半場快結束時，攻下31分的中信特攻洋將厄力，因對手周柏勳犯規動作，拿球砸人，結果被判T及不合運動道德犯規出場，所幸兩隊克制脾氣，未引發進一步衝突。

厄力首節狂攻20分，次節得11分，但在半場結束前1分46秒時，厄力與周伯勳對峙時互相碰撞，氣得向周伯勳砸球，引發兩隊怒氣相向，裁判最後經過重新檢視畫面，立刻判罰厄力驅逐出場，使得中信特攻頓時少了一門火砲。厄力行為恐將會在賽後再加以進行另外懲處。

厄力於今天創下單節20分及上半場31的聯盟紀錄，此外，厄力曾於上一場對台鋼獵鷹技術犯規離場。

兩隊在上半場結束，中信特攻以64：52領先台啤英熊。