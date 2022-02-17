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T1／台啤英熊轉戰和平館 哈孝遠：把最好的給球迷

中央社 / 安台北17日電
台啤英熊總經理哈孝遠。圖／台啤英熊提供
台啤英熊總經理哈孝遠。圖／台啤英熊提供

T1聯盟台灣啤酒英熊籃球隊本週將移師台北和平籃球館，週六、日迎戰新北中信特攻與台中葳格太陽。球隊總經理哈孝遠今天說，和平館空間更大更新，球團希望把最好的給球迷。

台灣運彩xT1聯盟本週桃園雲豹賽事因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情順延，只剩台啤英熊在主場應戰，而這也是英熊本季首度在天母以外的「主場」出賽。

T1聯盟今天舉行媒體春酒，哈孝遠在接受媒體訪問時不忘催票，強調兩場賽後邀來韋禮安和Leo王兩名歌手表演，他搞笑地說：「絕對不是和平館太大，所以我們要請歌手來誘惑球迷進場。」

哈孝遠表示，台北和平籃球館是台北市最新穎且容載量較大的體育館，「希望能讓大家坐得很舒服，看一場好球、再聽一場演唱會，可以玩得很愉快」。

T1聯盟會長錢薇娟也認為，和平館對台北市來說是一個很重要的體育館，尤其歷經2017台北世大運之後，和平館幾乎就是籃球專用的體育館。

事實上，台北市還有一座小巨蛋，錢薇娟解釋：「對學生來說，進去小巨蛋就是一種榮耀，但小巨蛋實在太多功能，就連藝人也覺得進去裡面很榮耀，所以我覺得台啤進去和平館就是一個新的里程碑。」

錢薇娟對外喊話，T1比分差都很接近，代表球隊的實力相去不遠。她也強調，根據統計，主場球隊輸球的頻率很高，因此沒有裁判公不公平的問題，關鍵是如何讓球隊行銷做得更好，讓大家進場看球。

T1聯盟 錢薇娟 台啤

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