PLG／再有重磅加盟！周儀翔成鋼鐵人生力軍

上周才宣布引進NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett），高雄鋼鐵人隊今天再發布重磅加盟消息，球團將迎接目前效力CBA北京首鋼隊的名將周儀翔，盼能扭轉台灣籃球「北強南弱」局勢，打造出如口號「南霸ONE」的陣容。

周儀翔預定本月22日從北京飛往日本與中華隊會合，參加2023年世界盃資格賽，賽後隨隊返回台灣。他已與高雄鋼鐵人球團達成加盟共識，具體協議細節仍在討論協商。

曾經兩度拿下超級籃球聯賽SBL年度MVP的周儀翔，高中就打出名號，優秀身體素質有「LBJ翔」外號；曾旅美的他剛滿31歲，近5年都在CBA發展。

周儀翔重回台灣打職籃。 圖／鋼鐵人提供 台灣去年增加到兩個職籃聯盟，不少職業隊向周儀翔，鋼鐵人也對邀請周儀翔加盟保持積極態度，與北京首鋼經過多次的談判和努力爭取後，終於獲得首鋼的首肯，禮聘周儀翔重返台灣籃壇。

為何選擇加盟鋼鐵人？周儀翔表示，有看到鋼鐵人經營球隊的魄力和企圖心，從一開始傾力爭取隊長呂政儒返回南部打球，再到邀請NBA選秀狀元班奈特加盟，球團用心投入資源和努力打造籃球環境，讓他對回台打球深具信心。

周儀翔在虎年加入，對鋼鐵人宛如「如虎添翼」；周儀翔之後將穿上鋼鐵人6號戰袍，原先穿6號球衣的班森，瞭解周儀翔對球隊和球迷的重要性，也非常樂意將6號讓出，另擇新背號。

周儀翔綽號「LBJ翔」，這個月初剛滿31歲，被喻為是台灣黃金世代之後天賦最高的得分後衛，曾經兩度拿下超級籃球聯賽SBL的年度MVP。192公分身高，102公斤，媲美洋將的壯碩體型，再加上過人的爆發力和節奏感，周儀翔兼具主宰球場的實力和魅力，在台灣擁有大批熱情支持的球迷。