PLG／吳岱豪砸人再罰1萬 休季期間推廣「反暴力」
新竹街口攻城獅隊球星吳岱豪12日出戰桃園領航猿隊，出現將球砸向領航猿洋將羅賓森的動作，除該場比賽遭驅逐出場，聯盟隔日宣布追加5000元罰款和禁賽一場，今天攻城獅球團再宣布，將再追加吳岱豪1萬元罰款，並安排休季期間做基層推廣「反暴力」活動。
攻城獅球團今天發表公告，球隊針對12日的衝突事件召開檢討會議，經球團董事會決議，吳岱豪當天情緒失控的行為帶給大眾負面觀感，球團將嚴厲懲處再追加罰款一萬元。
除罰款外，攻城獅球團將安排吳岱豪休賽季到新竹基層校園活動推廣反暴力與反霸凌，加強宣導情緒控管的重要性。
攻城獅球團最後也向所有球迷致歉，「未來球團將更嚴格控管全體隊職員場上行為，期盼能持續帶給臺灣籃壇正向力量，也感謝近期各界指教。」
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