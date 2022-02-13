PLG／攻城獅「大法獅」連線失效 國王踢館成功

延續年前奪勝氣勢，新北國王籃球隊春節後首戰到新竹踢館，在洋將麥卡洛（Chris McCullough）單場20分、包括最後24.25秒致勝中距離帶動下，扭轉最多兩位數落後劣勢，以97：92逆轉主場的新竹街口攻城獅，迎接虎年第一勝，6勝4敗戰績暫居聯盟第二名。

國王上半場以48：53落後，第三節在麥卡洛和湯瑪士（Thomas Welsh）合砍19分下打出單節28：17攻勢逆轉；決勝節拉鋸戰況下，麥卡洛最後24.2秒單打晃開對手，高難度出手飆進遠程中距離，加上戴維斯的關鍵防守、李愷諺兩罰俱中，驚險以5分差「踢館」成功。

麥卡洛全場貢獻20分、15籃板、3阻攻，李愷諺20分、5助攻，湯瑪士也有18分、22籃板「雙10」成績，搭配戴維斯14分、7籃板、2阻攻，聯手打下2連勝。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）坦言，在3、4周沒有比賽的情況下，球隊開賽有點生疏，「我們下半場才找回狀態，努力的追分、把握得分機會，才拿下這場比賽。」

戴維斯也說，一開始面對攻城獅洋將大勝（Branden Dawson）和法獅（Nick Faust）極具速度的雙洋將組合，確實打的很掙扎，球隊想辦法去克服劣勢，一節一節進入狀態，才成為最後勝家。

麥卡洛認為，關鍵是第三節，球隊防守有限制到攻城獅，「這是強隊必須展現出的進攻氣勢與防守能耐。」他強調個人投進的關鍵球並非重點， 「忘了那顆致勝球，最重要的是我們最後贏得比賽，」