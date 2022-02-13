PLG／麥卡洛領軍 新北國王逆轉擊敗攻城獅
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王今天展開農曆春節後首戰，歷經開賽慢熱，第3節靠著洋將麥卡洛挺身而出，最終以97比92擊敗新竹街口攻城獅。
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+今天在台中、新竹兩地都有比賽，分別由福爾摩沙台新夢想家出戰高雄鋼鐵人，以及新竹攻城獅與新北國王交手。
昨天桃園領航猿與攻城獅比賽爆發衝突，攻城獅的吳岱豪因拿球砸人屬一級惡性犯規，遭聯盟罰款新台幣5000元，加罰禁賽1場，加上洋將辛巴（SimBhullar）腰部受傷、田浩腳傷，一共3人缺席今天比賽。
新北國王上半場外線火力熄火，反觀攻城獅洋大勝（Branden Dawson）、法獅（Nick Faust）前兩節聯手攻下31分，助攻城獅以53比48領先。
新北國王洋將麥卡洛（Chris McCullough）、湯瑪士（Thomas Welsh）第3節率隊反攻，將比分逆轉為76比70，而法獅儘管決勝節外線開火追分，仍無力逆轉戰局，國王以5分差取勝，國王此役以麥卡洛、李愷諺各得20分最高。
另一場夢想家與鋼鐵人一役，夢想家靠著決勝節一波24比17攻勢，以74比68逆轉勝出，洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）進帳18分，外加20籃板，表現最佳，幫助夢想家以7勝4敗暫居龍頭寶座。
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