快訊

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

PLG／球場衝突一度離席 領航猿：抗議判決、非罷賽

中央社 / 台北13日電
領航猿在衝突爆發時離場。 PLG提供
領航猿在衝突爆發時離場。 PLG提供

職籃P. LEAGUE+昨天桃園領航猿與新竹街口攻城獅比賽爆發衝突。聯盟今天公布懲處後，領航猿球團傍晚發布4點聲明，對於昨天一度全隊離席，強調是為了抗議判決，並無罷賽之意。

攻城獅昨天在主場新竹縣體育館出戰領航猿，第2節還剩3分19秒時，攻城獅吳岱豪在禁區抓下籃板，領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）的手掃向吳岱豪的臉，吳岱豪一度倒地，吳岱豪的隊友高國豪隨即上前理論，吳岱豪後來將球砸向羅賓森的臉，最終羅賓森、吳岱豪都被奪權出場。

P. LEAGUE+今天公布懲處內容，吳岱豪奪權犯規的砸球動作屬一級惡性犯規，罰款新台幣5000元，加上根據賽務章程59.11禁賽規範規定，「被判奪權犯規，加罰禁賽1場」。

針對羅賓森與高國豪相互拉扯的技術犯規，PLG指出，高國豪對羅賓森進行挑釁行為（裁判認定），此時羅賓森回撥行為也視為挑釁行為（裁判認定），認定雙方行為都是技術犯規。

不過，領航猿傍晚發布4點聲明，對於羅賓森領到技術犯規，表達難以理解與接受，並提出嚴正抗議。

球團解釋，羅賓森當下因高國豪拉衣挑釁行為，而將對方的手撥開，屬自我正當防衛，並無相互拉扯的動作，撥手後羅賓森向領航猿球員席區走去，期間攻城獅球員宋宇軒也有往羅賓森方向前進，並與羅賓森肢體接觸，但羅賓森皆未因此有任何行為。

領航猿球團並引述依據聯盟賽務章程59條競賽規程的59.9球員惡性犯規條文所列，球員惡性犯規分為三級，其中二級惡性犯規定義為「非籃球正常動作、不必要和過度的犯規動作，例如針對頸部（含）以上包含但不限『打、捶、扯、推』等行為」。

球團認為，這次羅賓森遭受吳岱豪砸球動作，直擊羅賓森臉部，屬頸部以上之行為，應至少屬「二級惡性犯規」。

針對領航猿球員昨天一度離開球員席，經溝通後才重回球場，球團強調，是針對現場裁判吹判羅賓森技術犯規的判決表達嚴正抗議，因此以此方式呼籲聯盟需意識判決一致性與合理性，秉持尊重比賽與球迷的最高原則，期間並無罷賽之意。

領航猿除了希望聯盟能就上述判決，提出更詳細的判決說明，也相信在依循聯盟賽務章程制度下，每場賽事都會有公平公正的判決標準，維護PLG每個球隊與球員的權益。

領航猿 吳岱豪 高國豪

延伸閱讀

PLG／只是隔開隊友吳岱豪竟被插T 網友為攻城獅林宜輝叫屈

厄文末節飆分無力回天 熱火賞籃網11連敗

PLG／吳岱豪砸人 追加罰款和禁賽一場

PLG／攻城獅大勝領航猿 教練：不希望比賽中看到衝突

相關新聞

PLG／球場衝突一度離席 領航猿：抗議判決、非罷賽

職籃P. LEAGUE+昨天桃園領航猿與新竹街口攻城獅比賽爆發衝突。聯盟今天公布懲處後，領航猿球團傍晚發布4點聲明，對於...

PLG／只是隔開隊友吳岱豪竟被插T 網友為攻城獅林宜輝叫屈

昨領航猿作客攻城獅的比賽中，領航猿洋將羅賓森在爭搶籃板時被吹判違反運動精神犯規，隨後引爆吳岱豪拿球砸人等衝突，最終吳岱豪、羅賓森遭奪權出場，林宜輝、高國豪各被判一次技術犯規。不過事後許多球迷不滿裁判判決，紛紛替羅賓森與林宜輝抱屈。

PLG／攻城獅「大法獅」連線失效 國王踢館成功

延續年前奪勝氣勢，新北國王籃球隊春節後首戰到新竹踢館，在洋將麥卡洛（Chris McCullough）單場20分、包括最...

PLG／麥卡洛領軍 新北國王逆轉擊敗攻城獅

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王今天展開農曆春節後首戰，歷經開賽慢熱，第3節靠著洋將麥卡洛挺身而出，最終以9...

PLG／吉爾貝克「雙10」助陣 夢想家險勝鋼鐵人

福爾摩沙台新夢想家隊今天在主場迎敵，手感雖不理想，但有洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）18分、20籃板加上...

T1／余純安球場慶生 海神創得分新高

高雄全家海神隊長余純安今天剛好過30歲生日，「壽星」在妻、子見證下攻得17分，搭配外援庫薩斯37分、17籃板及胡瓏貿24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。