PLG／球場衝突一度離席 領航猿：抗議判決、非罷賽

職籃P. LEAGUE+昨天桃園領航猿與新竹街口攻城獅比賽爆發衝突。聯盟今天公布懲處後，領航猿球團傍晚發布4點聲明，對於昨天一度全隊離席，強調是為了抗議判決，並無罷賽之意。

攻城獅昨天在主場新竹縣體育館出戰領航猿，第2節還剩3分19秒時，攻城獅吳岱豪在禁區抓下籃板，領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）的手掃向吳岱豪的臉，吳岱豪一度倒地，吳岱豪的隊友高國豪隨即上前理論，吳岱豪後來將球砸向羅賓森的臉，最終羅賓森、吳岱豪都被奪權出場。

P. LEAGUE+今天公布懲處內容，吳岱豪奪權犯規的砸球動作屬一級惡性犯規，罰款新台幣5000元，加上根據賽務章程59.11禁賽規範規定，「被判奪權犯規，加罰禁賽1場」。

針對羅賓森與高國豪相互拉扯的技術犯規，PLG指出，高國豪對羅賓森進行挑釁行為（裁判認定），此時羅賓森回撥行為也視為挑釁行為（裁判認定），認定雙方行為都是技術犯規。

不過，領航猿傍晚發布4點聲明，對於羅賓森領到技術犯規，表達難以理解與接受，並提出嚴正抗議。

球團解釋，羅賓森當下因高國豪拉衣挑釁行為，而將對方的手撥開，屬自我正當防衛，並無相互拉扯的動作，撥手後羅賓森向領航猿球員席區走去，期間攻城獅球員宋宇軒也有往羅賓森方向前進，並與羅賓森肢體接觸，但羅賓森皆未因此有任何行為。

領航猿球團並引述依據聯盟賽務章程59條競賽規程的59.9球員惡性犯規條文所列，球員惡性犯規分為三級，其中二級惡性犯規定義為「非籃球正常動作、不必要和過度的犯規動作，例如針對頸部（含）以上包含但不限『打、捶、扯、推』等行為」。

球團認為，這次羅賓森遭受吳岱豪砸球動作，直擊羅賓森臉部，屬頸部以上之行為，應至少屬「二級惡性犯規」。

針對領航猿球員昨天一度離開球員席，經溝通後才重回球場，球團強調，是針對現場裁判吹判羅賓森技術犯規的判決表達嚴正抗議，因此以此方式呼籲聯盟需意識判決一致性與合理性，秉持尊重比賽與球迷的最高原則，期間並無罷賽之意。

領航猿除了希望聯盟能就上述判決，提出更詳細的判決說明，也相信在依循聯盟賽務章程制度下，每場賽事都會有公平公正的判決標準，維護PLG每個球隊與球員的權益。