PLG／只是隔開隊友吳岱豪竟被插T 網友為攻城獅林宜輝叫屈

昨領航猿作客攻城獅的比賽中，領航猿洋將羅賓森在爭搶籃板時被吹判違反運動精神犯規，隨後引爆吳岱豪拿球砸人等衝突，最終吳岱豪、羅賓森遭奪權出場，林宜輝、高國豪各被判一次技術犯規。不過事後許多球迷不滿裁判判決，紛紛替羅賓森與林宜輝抱屈。

昨比賽進行到次節剩3分19秒時，羅賓森為爭搶籃板左手臂揮中吳岱豪的臉部，裁判隨即吹判羅賓森違反運動精神犯規，高國豪扯了扯羅賓森的衣領，宋宇軒也上前似乎想和羅賓森理論，羅賓森則是往自家板凳區走，不料這時吳岱豪情緒失控，拿球狠狠網羅賓森的頭部直接砸了過去，林宜輝上前欲將吳岱豪帶走，高國豪則是疑似想拉開羅賓森但又不慎將他推倒，還時不時有球員在「垃圾話」，場面十分火爆。

經裁判檢視重播畫面後，判決吳岱豪一級惡性犯規奪權出場、羅賓森違反運動精神犯規與技術犯規各一次，因此也遭奪權出場；林宜輝與高國豪各一次技術犯規。

職籃火爆場面在網路上引發討論，不過不少球迷對羅賓森的技術犯規吹判感到疑惑，並讚賞羅賓森EQ不錯，在被球砸、拉扯後仍未還手：「從頭到尾被砸被抱摔再到被吹T，都只是黑人問號沒有太大的情緒，給個讚」、「U沒意見，後面被拉衣服又被推倒反被插T是X小。」

除此之外，也有網友提到畫面上看來並無太明顯挑釁行為的林宜輝怎麼也被判技術犯規：「林宜輝躺著也中槍」、「林宜輝的問題目前回放也不確定他到底做了什麼」、「應該是要吹別人吧」。林宜輝本人雖未公開發聲喊冤，但在判決宣布後，他一臉苦笑，擺出無辜的表情，事後他也在IG上轉貼網友替自己抱屈的限時動態，間接表達無奈。

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