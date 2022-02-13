PLG／吳岱豪砸人 追加罰款和禁賽一場

PLG昨天發生攻城獅吳岱豪和領航猿洋將羅賓森衝突事件，聯盟賽後主動收集相關資料，交由審判委員召開會議，依聯盟現行規章之解釋，裁定吳岱豪奪權犯規的砸球動作屬一級惡性犯規，罰款新台幣5000元，另外被判奪權犯規，加罰禁賽一場，禁賽將於今天對上新北國王執行。

聯盟表示，羅賓森和高國豪相互拉扯之技術犯規，因屬裁判尚未有時間前去紀錄台宣判，高國豪對羅賓森進行挑釁行為（裁判認定），此時羅賓森回撥行為也視為挑釁行為（裁判認定），有加劇衝突之可能性，且因為有衝突發生，所以裁判介入停止後，不會直接進行宣判，而是裁判在使用IRS之後，認定此雙方行為都是技術犯規，才由現場DJ廣播報告。

羅賓森的違反運動精神犯規，以及羅賓森和高國豪相互拉扯的技術犯規，經檢視後維持原有判決，無需升級至惡性犯規。羅賓森此役雖因違反運動精神犯規與技術犯規遭驅逐出場，但無需禁賽，而是列入特殊犯規計算。

聯盟補充說，攻城獅林宜輝因有往羅賓森方向前進且有挑釁行為（裁判認定），有讓衝突繼續之可能性，所以裁定技術犯規；至於桃園領航猿在裁判宣布判決後，未依規定進場比賽，且已無暫停，造成延誤比賽，另裁定技術犯規。