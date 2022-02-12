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T1聯盟／蓋樂威7記三分飆40分 台啤踢館獵鷹

中央社 / 台北12日電
圖為台啤洋將蓋樂威（Ramon Galloway）。圖／中央社（台啤英熊提供）
圖為台啤洋將蓋樂威（Ramon Galloway）。圖／中央社（台啤英熊提供）

台灣運彩xT1聯盟台灣啤酒英熊，今天靠著蓋樂威火力持續放送，個人包辦7記三分球，加上老戰友多拉摩爾固守內線，兩人內外攜手，終場以114比105扳倒台南台鋼獵鷹。

台啤英熊在農曆年前，先後將SBL超級籃球聯賽台灣啤酒陣中的兩名洋將蓋樂威（Ramon Galloway）與多拉摩爾（Doral Moore Jr.），先後拉上「大隊」台啤英熊，兩人今天首度在全新舞台再次攜手合作，也成功幫助球隊拿下勝利。

蓋樂威在T1首秀就轟下38分，今天他延續火燙手感，全場累計28投15中，包括三分球12投中7，再次轟下全場最高的40分，而替補登場的多拉摩爾雖只亮相15分46秒，也繳出6分、6籃板與3阻攻。

獵鷹洋將賈西亞（Charles Garcia）今天攻下全隊最高的33分、12籃板，但也發生7次失誤，而新台灣人阿提諾（William Artino）也有24分、12籃板與4抄截的好表現。

至於另一場由聯盟龍頭高雄全家海神主場迎戰台中葳格太陽之戰，海神今天變陣迎敵，將替補射手于煥亞拉上先發火線，搭配嚴密防守，終場87比71撂倒對手，成為聯盟當中首支摘下10勝的球隊，也終止對戰2連敗。

海神本季先後拉出4連勝與5連勝，先後都被太陽斬斷，農曆年後雙方再戰，上半場打完海神就取得15分領先，加上成功壓制對方得分主力桑尼（SaniSakakini），讓他全場累計13投僅中5，這回成功在主場守下勝利。

海神 台啤

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