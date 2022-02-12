快訊

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

PLG／攻城獅大勝領航猿 教練：不希望比賽中看到衝突

中央社 / 台北12日電
吳岱豪(右)爆發衝突。 PLG提供
吳岱豪(右)爆發衝突。 PLG提供

PLG新竹街口攻城獅今天和桃園領航猿在第2節發生衝突，包括吳岱豪與洋將羅賓森都遭奪權出場，最終主場出賽的攻城獅以101比80擊敗對手。

P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅與桃園領航猿之戰球員打出火氣，第2節還剩3分19秒時，吳岱豪在禁區抓下籃板，而領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）左手掃向吳岱豪的臉，遭打臉的吳岱豪則用球砸向對方臉部回擊。

比賽結束後攻城獅總教練林冠綸表示，籃球比賽中總有一些肢體上的接觸和碰撞，不過第2節的衝突是他們不希望在比賽中看到的。

林冠綸強調，吳岱豪在比賽中有被對手攻擊，但情緒有些失控也做了不好示範，因此聯盟若祭出任何懲處與罰則他們都會接受，但他也不忘肯定37歲的吳岱豪對比賽仍充滿激情，以及想幫助球隊贏球的決心，至於做不好的地方球隊會再檢討，也會持續和球員溝通。

至於領航猿總教練鄭志龍賽後也不滿地表示，裁判沒有意識到，他們執法的尺度會演變成球員衝突，他也認為，早在事件發生前的幾個哨音，就已種下衝突的種子。

鄭志龍指出，在衝突爆發後裁判的處理並不完善，只不斷要求他們球團、教練配合，他也說，如果比賽一直有事情發生，將對比賽精彩度大打折扣，另一方面也會對球場上的安全造成影響。

領航猿今天輸球後，吞下3連敗，同時也苦吞與攻城獅的對戰3連敗，目前戰績以3勝7負敬陪末座。

吳岱豪 領航猿 攻城獅

延伸閱讀

PLG／吳岱豪、羅賓森衝突遭奪權 領航猿全隊賽中離席

4人破20分大勝尼克 赫洛：積極分享球權

NBA／戴維斯復出再等等 巴特勒大三元率熱火擋湖人反撲

NBA／馬刺主場致敬2舊臣 籃網哈登大三元聯手厄文當奧客

相關新聞

PLG／球場衝突一度離席 領航猿：抗議判決、非罷賽

職籃P. LEAGUE+昨天桃園領航猿與新竹街口攻城獅比賽爆發衝突。聯盟今天公布懲處後，領航猿球團傍晚發布4點聲明，對於...

PLG／只是隔開隊友吳岱豪竟被插T 網友為攻城獅林宜輝叫屈

昨領航猿作客攻城獅的比賽中，領航猿洋將羅賓森在爭搶籃板時被吹判違反運動精神犯規，隨後引爆吳岱豪拿球砸人等衝突，最終吳岱豪、羅賓森遭奪權出場，林宜輝、高國豪各被判一次技術犯規。不過事後許多球迷不滿裁判判決，紛紛替羅賓森與林宜輝抱屈。

PLG／攻城獅「大法獅」連線失效 國王踢館成功

延續年前奪勝氣勢，新北國王籃球隊春節後首戰到新竹踢館，在洋將麥卡洛（Chris McCullough）單場20分、包括最...

PLG／麥卡洛領軍 新北國王逆轉擊敗攻城獅

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王今天展開農曆春節後首戰，歷經開賽慢熱，第3節靠著洋將麥卡洛挺身而出，最終以9...

PLG／吉爾貝克「雙10」助陣 夢想家險勝鋼鐵人

福爾摩沙台新夢想家隊今天在主場迎敵，手感雖不理想，但有洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）18分、20籃板加上...

T1／余純安球場慶生 海神創得分新高

高雄全家海神隊長余純安今天剛好過30歲生日，「壽星」在妻、子見證下攻得17分，搭配外援庫薩斯37分、17籃板及胡瓏貿24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。