PLG／攻城獅大勝領航猿 教練：不希望比賽中看到衝突

PLG新竹街口攻城獅今天和桃園領航猿在第2節發生衝突，包括吳岱豪與洋將羅賓森都遭奪權出場，最終主場出賽的攻城獅以101比80擊敗對手。

P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅與桃園領航猿之戰球員打出火氣，第2節還剩3分19秒時，吳岱豪在禁區抓下籃板，而領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）左手掃向吳岱豪的臉，遭打臉的吳岱豪則用球砸向對方臉部回擊。

比賽結束後攻城獅總教練林冠綸表示，籃球比賽中總有一些肢體上的接觸和碰撞，不過第2節的衝突是他們不希望在比賽中看到的。

林冠綸強調，吳岱豪在比賽中有被對手攻擊，但情緒有些失控也做了不好示範，因此聯盟若祭出任何懲處與罰則他們都會接受，但他也不忘肯定37歲的吳岱豪對比賽仍充滿激情，以及想幫助球隊贏球的決心，至於做不好的地方球隊會再檢討，也會持續和球員溝通。

至於領航猿總教練鄭志龍賽後也不滿地表示，裁判沒有意識到，他們執法的尺度會演變成球員衝突，他也認為，早在事件發生前的幾個哨音，就已種下衝突的種子。

鄭志龍指出，在衝突爆發後裁判的處理並不完善，只不斷要求他們球團、教練配合，他也說，如果比賽一直有事情發生，將對比賽精彩度大打折扣，另一方面也會對球場上的安全造成影響。

領航猿今天輸球後，吞下3連敗，同時也苦吞與攻城獅的對戰3連敗，目前戰績以3勝7負敬陪末座。