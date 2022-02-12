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PLG／吳岱豪、羅賓森衝突遭奪權 領航猿全隊賽中離席
PLG新竹街口攻城獅隊今天在主場迎戰來訪的桃園領航猿隊，兩隊在打到第二節剩下3分19秒時，領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）與吳岱豪爆發肢體衝突，兩人也都遭到奪權出場，不過領航猿也對於這樣的判決不滿，一度全體離開球員席超過3分鐘，最終經協調後才重回球員席，比賽也在耽擱超過20分鐘後重新進行。
攻城獅與領航猿今天在新竹交手，比賽進行到第二節剩下3分19秒時，領航猿羅賓森在爭搶籃板時手部擊中攻城獅吳岱豪的臉部，導致吳岱豪一度倒地，而攻城獅後衛高國豪也隨即上前理論，引爆雙方衝突，而吳岱豪起身後更直接拿球砸向羅賓森，讓場上氣氛一度緊蹦。
儘管最終未造成進一步的衝突，但裁判也隨即針對場上狀況作出判決，包括羅賓森對吳岱豪的頭部以上犯規形成違反運動精神犯規，吳岱豪砸球則是遭到奪權離場，而羅賓森與高國豪也因為發生爭執各吞下一次技術犯規，羅賓森在累積一次違反運動精神犯規和一次技術犯規後，同樣遭到奪權，至於林宜輝也在衝突中吞下一次技術犯規。
在裁判做出判決後，領航猿全隊也對此表達不滿，先是靜坐在球員席，隨後更是全隊直接離開球員席，最終在經過總教練鄭志龍以及總經理陳信安與裁判溝通後，領航猿全隊才重新回到場上進行比賽，但也因為延誤比賽讓攻城獅站上罰球線。
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