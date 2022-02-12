PLG／談馴獸師張智峰復出 林志傑：為他開心

T1聯盟桃園雲豹隊在本周宣布40歲的老將張智峰將復出助陣後，他也取代39歲的PLG台北富邦勇士隊「野獸」林志傑，成為國內3大聯盟最年長的現役球員，而今天林志傑受訪時談到張智峰復出，也直言為他感到開心。

相差一歲的張智峰與林志傑，過去在SBL時期長期對抗，其中張智峰的強悍防守還為自己贏得「馴獸師」的稱號，儘管在林志傑西進CBA後兩人就不再有交手機會，目前也隸屬於不同聯盟，但林志傑也在今天受訪時直言，對於張智峰復出為他感到開心。

林志傑表示，張智峰一直都是一個很自律、努力的人，「他復出不光是在比賽內容，更多的是要給年輕對有更多經驗和觀念。」

包括林志傑在內，PLG目前另有曾文鼎、蔡文誠、楊敬敏、洪志善、戴維斯、林宜輝、吳岱豪、簡浩、呂政儒年紀在35歲以上，至於T1聯盟則有張智峰、李學林、朱億宗、陳靖寰、蔡耀勛年紀在35歲以上，而張智峰則是唯一年紀「4字頭」球員。