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籃球／台灣籃壇洋將軍備競賽 湊齊NBA狀元、探花與榜眼
台灣職籃近年積極擴大版圖，找來多名洋將進行補強，提升球隊競爭力，其中不乏一些資歷顯赫的籃球浪人，像是剛重磅簽下2013年NBA選秀狀元班奈特（Anthony Bennett）的鋼鐵人，此人也成為台灣職籃首位亮相的NBA狀元郎，備受外界矚目。
備受關注的28歲前鋒班奈特，在2013年被克里夫蘭騎士隊以首輪第一順位選中，成為當年NBA選秀狀元。但無法繳出預期身手，在NBA四個球季生涯中，僅留下出賽151場，4.4分、3.1籃板的慘淡紀錄。
不過，為了提升球隊整體士氣，鋼鐵人看中了班奈特敏捷反應，與攻守兼備的能力，並肯定他能盡速融合球隊為鋼鐵人帶來良好的化學效應。
過去台灣職籃也曾網羅多位NBA大咖，包括2008年選秀會上以探花之姿加入灰熊的梅奧（O.J. Mayo），在2018年來台加盟SBL達欣隊，並被台灣媒體報導為「最大咖洋將。」另外還有2009年灰熊選秀榜眼，221公分的塔壁（Hasheem Thabeet），在上季效力PLG攻城獅表現亮眼，並以場均14.26的籃板摘下聯盟籃板王，和場均3.26次麻辣鍋登上阻攻王寶座。只不過後來兩位都選擇轉戰中國CBA，另尋職涯舞台。
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