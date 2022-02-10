T1聯盟／多拉摩爾也轉當英熊 巴克利回鍋SBL台啤 

T1聯盟台啤英熊繼日前宣布拉上SBL台啤小洋將蓋樂威（Ramon Galloway）後，今天決定再將台啤另外一名大洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）也拉上T1聯盟，將與洋將士東（Diamond Stone）組成雙塔，至於SBL台啤的洋將戰力，也在前奪冠功臣巴克利（Kentrell Barkley）回鍋後不至於開天窗。

在T1聯盟上半季賽事陷入苦戰的台啤，農曆年前進行洋將戰力異動，包括宣布與籃波（Maciej Lampe）、米丘（Tony Mitchell）結束合作關係，並從SBL台啤隊找來蓋樂威救火，而蓋樂威在T1的首場比賽就繳出38分、7助攻、5抄截的全能數據，幫助球隊擊敗龍頭海神。

僅管台啤英熊總經理哈孝遠在日前透露，除了蓋樂威外，目前也已經鎖定亞洲外援林泰樂以及另外一名大洋將，希望能補齊洋將戰力，不過台啤英熊球團仍在今天宣布從台啤再借將本季在SBL有亮眼表現的大中鋒多拉摩爾，先填補上禁區戰力空缺，而多拉摩爾最快12日作客獵鷹主場的比賽就能出賽。

台啤英熊總教練楊志豪表示：「多拉摩爾身高上的絕對優勢，更能鞏固團隊籃板球，以及分擔士東在禁區的壓力和上場時間，很期待他在場上的表現。」

對於與隊友蓋樂威先後加入T1台啤英熊，多拉摩爾表示：「很開心可以繼續和蓋樂威同隊，雖然這週和團隊配合時間不長，但訓練效果非常好且有效率，我很有信心我的加入能提升台啤英熊的戰力。」

至於兩名洋將都轉戰T1的台啤，球團也於年前就確認了兩名外籍洋將補強，其中包括前奪冠功臣巴克利確定回鍋，對此台啤英熊總經理哈孝遠表示：「我們一直將T1、SBL雙冠軍作為今年的目標，目前的補強和調度對兩隊的戰力都有相當正面的影響，兩隊的教練團包含豪哥、三哥兩位總教練都非常辛苦，很期待下半季兩隊的比賽，也歡迎球迷進場持續支持我們。」