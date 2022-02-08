T1聯盟／老戰友復出又驚又喜 王志群笑稱要張智峰打到底

張智峰復出加入台灣職籃T1桃園雲豹，雲豹教頭王志群除了嚇一跳也為昔日老戰友開心，兩人這次又在同一隊聚首，王志群今天開玩笑地說，希望40歲張智峰可以打到底。

現年40歲的後衛張智峰多次入選台灣男籃，過去曾效力超級籃球聯賽（SBL）達欣工程隊，在SBL的15個球季都在同一隊度過，由於在場上時常與「野獸」林志傑對位，而擁有「馴獸師」綽號。

張智峰曾包辦第6季SBL總冠軍賽MVP、年度MVP，幫助達欣兩度奪冠，在2018年退休後，轉任球隊助理教練，隔年轉任中原大學男籃教練。

雲豹教頭王志群年紀小張智峰1歲，兩人生日更僅差1天，且共通點都與SBL達欣工程擁有深厚淵源，王志群早在19歲就與張智峰同隊，超過10年的同袍情誼。

張智峰曾擔任達欣隊長，在王志群印象中，張智峰總是提早到球場，且是最晚離開的球員，對比賽執著和自我要求都相當高，並始終如一。

張智峰先前執掌中原男籃兵符，而雲豹本季則選擇中原大學為主場，兩人在球場碰頭，後來又到了同一隊，王志群接受中央社訪問時透露：「想說（張智峰）只是打打球、動一動而已，沒想到說他決定這麼快。」

看到張智峰點頭加入桃園雲豹，王志群坦言嚇一跳，但也為對方開心，並稱讚張智峰維持地很好，期待能借重其經驗和球場上的態度，幫助陣中年輕球員。

雲豹目前戰績1勝9敗，在6隊中墊底，張智峰加入後，將扮演救火隊的角色，而雲豹春節後首戰將在13日作客高雄巨蛋，與高雄全家海神交手，至於張智峰當天是否有機會亮相，王志群認為，還得再評估張智峰狀態，以及與球隊磨合的情況，但他也說，「這週如果訓練狀況好，峰哥也有可能上場」。

張智峰今年4月將滿41歲，面對高強度的職籃賽事，王志群坦言，對於張智峰而言，體能上可能是很大的負荷，除了期待老戰友再度相聚外，王志群也開玩笑地說：「希望他可以的話，就打到底啊。」