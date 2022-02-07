籃球／征戰世界盃資格賽 中華男籃開訓補足12人

台灣男籃將出征世界盃男籃亞洲區資格賽，今天開訓，除了新加入T1聯盟新北中信特攻後衛林秉聖，補進的3名大專球員也確定列入，台灣男籃補足12名球員。

世界盃男籃亞洲區資格賽2月下旬將在日本沖繩登場，台灣男籃預計2月22日搭機啟程，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將先隔離，25日首戰迎戰澳洲，隔日與日本碰頭，27日休兵1天，28日再與澳洲交手。

台灣男籃代表隊這次由外籍教練帕克（CharlieParker）領軍，今天正式開訓，但因帕克還在自主健康管理期間，預計11日才會加入球隊。

先前確定出征名單中，包括周桂羽（台北富邦勇士）、范士恩（台啤英熊）、吳曉謹（高雄全家海神）、魏嘉豪（新北中信特攻）、林正（桃園領航猿）、韓杰諭（國體大）、喬楚瑜（輔大）、林信寬（台師大）、歸化洋將阿提諾（William Artino）（台南台鋼獵鷹）。

另外，規劃徵召效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼的周儀翔、廣州龍獅的陳盈駿。今天開訓除了2名旅外球員及請事假的喬楚瑜外，其餘皆已報到。

中華籃協副秘書長李雲翔接受中央社記者訪問時表示，若2名旅外球員能如期參賽，屆時將從中國直接飛往日本，與球隊會合，但目前陳盈駿因腳受傷，還待確認狀況。

除已公布的名單外，新北中信特攻後衛林秉聖今天也現身開訓，而籃協先前向大專球隊招手，找來白曜誠（義守）、江均（輔大）與林子洧（高師大）等人，目前亞洲籃總與日本方面已協調完成，順利納進名單內，3人已加入訓練。

李雲翔指出，目前參賽名單已補齊12人，而高雄鋼鐵人後衛王律翔也表達有意願加入，後續仍待鋼鐵人正式發文給籃協後才會徵召。