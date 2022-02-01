T1／獵鷹辣DJ原曾是犀睛女孩 王者海神首吞二連敗

台灣運彩xT1聯盟農曆年前一連三天上演4場精采封關大戰，兩支南部勁旅台鋼獵鷹與全家海神隊分別坐鎮自家主場迎戰強敵，可惜主場優勢沒有發揮，王者海神隊主場失守爆冷首吞二連敗，還讓葳格太陽隊追平自己保持的聯盟最佳五連勝紀錄；獵鷹隊雖然又與第三勝擦身而過，但球隊主場的招牌DJ妖嬌一亮相還是辣翻全場，贏得上周賽事六大驚奇首位。

驚奇一：獵鷹火辣DJ妖嬌 原來曾是犀睛女孩

隨著球季開打，火辣DJ妖嬌早已成為台鋼獵鷹主場的一大「嬌」點，身著性感惹火服裝在DJ台上播放著各種電音舞曲，妖嬌一登場總讓比賽現場熱度瞬間沸騰，上週末台鋼獵鷹主場的2場封關大戰，妖嬌為了應景都穿了改良式旗袍亮相，凸顯玲瓏有致的好身材，再度辣翻全場。起底妖嬌，原來她在學生時期就參加知名節目《我愛黑澀會》，當時就以青春活力的舞蹈，贏得注目，2013年加入中華職棒義大犀牛啦啦隊，成為犀睛女孩的一員，享有超高人氣，一直到2016年才宣布退團，轉戰夜店DJ，開啟她的DJ生涯。

驚奇二：王者海神家裡翻船 首吞二連敗

挾著9勝1敗的超強戰績，聯盟王者高雄全家海神上週回到自家主場迎戰葳格太陽和台灣啤酒英熊，沒想到卻意外翻船，吞下隊史首度二連敗，本季戰績降為9勝3敗，僅領先英熊和新北中信特攻各1.5場勝差，首位排名出現動搖。

驚奇三：太陽平聯盟最佳五連勝 泰勞來了還得了

臺中葳格太陽上週五帶著四連勝氣勢前往高雄全家海神主場踢館，面對王者海神，太陽沒在怕，身為唯一擊敗過海神的球隊，太陽打海神頗有心得，全場放慢節奏，與海神較量陣地戰，洋將桑尼（Sani Sakakini）再度打出聯盟最強洋將表現，亞洲外援何喬登（Jordan Heading）也延續火熱手感，再轟28分，聯手幫助太陽力克海神；周日再戰獵鷹，太陽展現韌性，克服半場最多16分落後劣勢，演出神奇逆轉，僅靠2洋、1亞外，太陽就寫平聯盟最佳五連勝，農曆年後更將有聯盟最大咖洋將勞森（Ty Lawson）加盟，一旦成功融入團隊，太陽戰力可望再升級。

驚奇四：英熊新洋將即刻救援 蓋樂威首秀火力夯

台灣啤酒英熊上週獲新洋將即刻救援，SBL台啤籃球隊洋將蓋樂威（Ramon Galloway）升等，加入英熊，面對強度更高的T1聯盟戰場，蓋樂威首秀表現依舊搶眼，出賽40分39秒，飆進6記三分球，轟下38分、4籃板、7助攻、5抄截和1阻攻，大大分擔一哥蔣淯安的後場進攻重擔。

驚奇五：新台灣人再奪「40分、20籃板」 中華男籃後勢可期

台鋼獵鷹「新台灣人」阿提諾（William Artino）加盟T1聯盟後表現精采，全方位的身手，大幅提升獵鷹戰力，上周日差點幫助獵鷹差點奪下第三勝，可惜本土表現不給力，光是阿提諾一人得分就已比下全隊本土總和，最終獵鷹先盛後衰，無緣留住勝利。

驚奇六：海神新秀異軍突起 蘇文儒打出代表作

全家海神在去年聯盟首屆選秀會第二輪相中蘇文儒，蘇文儒成為海神陣中的唯一選秀新人，雖然季初苦無太多上場機會，但蘇文儒毫不氣餒，持續苦練，上周終於破繭而出，打出職業生涯代表作。海神雖然最後輸球收場，但蘇文儒贏得總教練喬伊斯（Brendan Joyce）盛讚，喬伊斯說：「蘇文儒今天打得就像Kobe（Kobe Bryant），他扮演改變戰局的角色。」