T1聯盟／「蓋士」英熊到來！賞海神首度2連敗

T1聯盟年前「封關戰」上演南北大戰，聯盟龍頭高雄全家海神和台啤英熊隊全場互有領先，英熊靠初次登場的洋將蓋樂威第四節轟下19分，助隊以100：94扳倒主場的海神，賞給聯盟龍頭本季首度2連敗。

蓋勒威原本是SBL台啤隊成員，27日才轉戰英熊，今天初次亮相就狂轟全場最高的38分，包括10投6中的三分球，加上士東28分、14籃板挹注，「蓋士」英熊組合威力驚人。

在蓋勒威助陣下，英熊第二節一度領先16分，但海神有蘇文儒替補火力挹注，他第二節上場9分鐘就攻進2記三分球在內的12分，助隊追到54：55；第三節蘇文儒再攻下7分，加上布銳克曼也有7分表現，助隊打出單節27：17攻勢，反帶著81：72領先進入決勝節，不過海神第四節進攻當機，前7分鐘只進一球，遭英熊打出17：5猛攻，反以86：89落後。

第四節也成蓋勒威舞台，他讀秒階段飆進關鍵外線，最後18.5秒罰球也把握，一人單節19分就超過海神單節全隊13分得分，加上海神外援霍爾出現要命失誤，讓英熊以100：94收下「封關戰」勝利，賞給海神本季首度的2連敗。

海神今天以外援庫薩斯27分、15籃板最佳，蘇文儒19分。