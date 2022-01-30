T1聯盟／何喬登壽星加持 太陽封關戰擒獵鷹奪5連勝

T1聯盟今天進行年前最後「封關戰」，台中葳格太陽隊在壽星何喬登和外援桑尼及來特聯手下，以98：95踢館台南台鋼獵鷹隊成功，帶著5連勝迎接虎年。

獵鷹今天迎接年前主場最後一戰，球隊幕後推手鋼鐵集團會長謝裕民率領集團內旗下公司的董事長、總經理等多人到場觀賽展現支持決心，謝裕民說：「每次來到球場心裡都很澎湃，都可以感受到運動場上競爭而不鬥爭，全力以赴的運動精神，值得我們商界、政治界的精英們好好學習！」

「封關戰」在光洋科董事長馬堅勇擔任開球嘉賓後展開，兩隊一路拉鋸，首節獵鷹以26：23領先，半場也握有47：41優勢，但三節打完同樣保持的6分領先第四節發生變化，獵鷹洋將賈西亞7分56秒因吹違反運動精神犯規，再加上第二節4分05秒的技術犯規，遭驅逐出場，當時獵鷹還以3分領先，且在喬丹外線帶動出一波5：0攻勢，但太陽有丁聖儒和陳靖寰接棒投進外線，桑尼進球後兩隊92：92戰平。

最後26秒，太陽洋將萊特灌進超前分，桑尼讀秒階段兩罰也把握，太陽取得4分領先；最後6秒獵鷹的「新台灣人」阿提諾雖投進三分球，但追分仍差一步，最終太陽就以3分差驚險迎接5連勝。

今天過26歲生日的何喬登攻下全隊最高28分，搭配桑尼22分、11籃板和萊特13分，3名外援包辦全隊前3得分；阿提諾今天攻下41分、20籃板的「雙20」數據，無奈沒能守護主場。

T1聯盟年後將於2月12日重燃戰火，太陽年後首戰就要到高雄踢館聯盟龍頭高雄全家海神隊。