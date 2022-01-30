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CBA／3場傳超狂47助攻！台將陳盈駿本季二度當選單周最佳

聯合新聞網 / 綜合報導
陳盈駿本季表現大爆發，近期助攻數量暴增，讓他本季二度奪下單周最佳球員。
陳盈駿本季表現大爆發，近期助攻數量暴增，讓他本季二度奪下單周最佳球員。

效力於CBA廣州龍獅隊的陳盈駿近3場傳出多達47次助攻，超優異表現讓他獲選第九周單周最佳球員，這也是他本季第二度榮登單周最佳球員，而且他的隊友利夫也同樣獲獎，創下CBA少見的當周最佳球員在同一隊紀錄。

廣州龍獅本週3戰全勝，其中「台灣第一控」陳盈駿功不可沒，他在對戰山東高速與山西汾酒的關鍵卡位戰中分別貢獻26分、6籃板、22助攻和24分、9籃板、17助攻。連同20日的比賽，更創下連3場傳出超過17次助攻的紀錄。而本週3場比賽，他場均上場38分鐘，繳出21.3分、6籃板、15.7助攻的成績，助攻失誤比7.8，投籃命中率49％。

同為廣州龍獅隊的利夫近3戰演出全能表現，場均攻下30.3分、10.3籃板、2.3助攻、4.3抄截、1.3阻攻，投籃命中率高達61.8％。

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