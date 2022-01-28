T1聯盟／雲豹雙星擔任一日教練 杜譽城秀精彩爆扣

為推廣基層籃球運動，桃園雲豹隊今天受台北市復興國小邀請，在籃球訓練營最後一天，由隊長鄭瑋、杜譽城擔任一日籃球教練，現場指導復興國小籃球隊員，讓同學們在過年防疫期間，能在家自主訓練。總經理蘇翊傑也親臨現場，他表示，能將現有資源傳遞給年輕世代，是球隊一直想做的事，未來會規劃更多回饋基層籃球活動。

復興國小籃球隊日前在光復盃獲得亞軍，創隊史佳績，球隊目前也在為之後的教育盃、全國聯賽備戰，會長謝明健今也到現場給予同學們勉勵：「知道小朋友們相當熱愛籃球，平時努力訓練，所以特別邀請職籃球星鄭瑋、杜譽城親自來現場教學，當成這次訓練營尾聲的小驚喜，希望藉此活動讓大家能在過年防疫期間規劃更多自主訓練。」

鄭瑋、杜譽城此次活動教導現場同學們基本體能訓練，包含深蹲、運球等訓練，在活動尾聲分組進行5對5對抗賽，杜譽城還當場露一手精彩爆扣戲碼，讓現場小球員們驚呼連連，兩人更不藏私將球技傳授給小球員們。鄭瑋說：「看見許多年輕小孩們熱愛籃球的樣子，想起我對籃球的初心，希望未來能參與更多校園活動。」

杜譽城透露，從小到高中，甚至上大學，都很希望有機會能跟職業隊球員切磋球技、學習，現在自己身為職業球員，很榮幸能來與小球員們互動，希望未來有機會能到各地，特別是自己的母校萬能科大，將球技、觀念等傳授給更多熱愛籃球的人。