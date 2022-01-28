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PLG／寫本季本土單場最高得分 呂政儒獲選1月MVP

中央社 / 台北28日電
上周寫下聯盟本季本土單場最高得分，讓呂政儒首度獲選1月MVP。 截圖自PLG官方粉絲團
上周寫下聯盟本季本土單場最高得分，讓呂政儒首度獲選1月MVP。 截圖自PLG官方粉絲團

PLG新軍高雄鋼鐵人本土王牌「男模」呂政儒1月21日出戰新竹街口攻城獅時轟下全場最高的32分，也寫下聯盟本季本土單場最高得分，讓他首度獲選1月MVP。

P. LEAGUE+聯盟今天公布Porsche 1月MVP最有價值球員，呂政儒在1月出賽5場，場均可繳出20.6分、4.4籃板與2.8助攻，另有球隊本土最高的2.4次抄截，帶領鋼鐵人在1月底拉出一波2連勝小高潮。

本季才加盟PLG的鋼鐵人，近來表現開始加溫，開季第1個月球隊僅以1勝4負排名墊底，但隨著全隊磨合告一段落，戰績也逐漸拉抬，1月出賽5場，球隊戰績以3勝2負也順利擺脫墊底。

過去是台灣男籃固定班底的呂政儒，面對球隊困境並不灰心，除鼓勵隊友更以身作則，1月5場比賽他場場都繳出雙位數得分，且在農曆年前封關最後2場比賽，更是依序擊敗聯盟排名前段班的攻城獅與台北富邦勇士，而呂政儒噴發式火力也是球隊得以擺脫困境的關鍵之一。

在票選競爭上，呂政儒以總積分92分，力壓攻城獅身高226公分巨塔辛巴（Sim Bhullar）的46分，成為聯盟1月MVP。

有趣的是，PLG聯盟本季前2個月的MVP，都是來自新球隊的成員，包括12月MVP是由新北國王洋將湯瑪士（Thomas Welsh）獲選，1月的呂政儒也同樣來自新成軍的高雄鋼鐵人。

呂政儒 攻城獅 PLG

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