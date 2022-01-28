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CBA／找回手感連兩戰破20分 林書豪仍不滿：打得挺爛的

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪即便近期表現回春仍自責打得不夠好。 新華社
林書豪即便近期表現回春仍自責打得不夠好。 新華社

近期手感回春的林書豪，即便連兩戰得分都超過20，不過仍無法率領北京首鋼拿下勝利，昨以104：97吞下敗仗。賽後林書豪則自責表現不好，並且不滿意地表示「打得挺爛的」。

傷癒復出後的林書豪，在CBA前幾戰打得可說是相當艱辛，不僅進攻火力熄火，甚至創下CBA生涯中最難堪的得分掛蛋紀錄，引來不少輿論質疑。所幸近期表現回穩，在昨對決深圳之戰也繳出不俗成績，全場18投8中，砍下全隊最高21分外加3籃板、6助攻、1抄截。但最終仍以7分之差敗給深圳領航者。

即便繳出全能數據，賽後林書豪仍不滿意自己的表現，並自責表示，「我覺得打得挺差的，職業生涯中從沒有像前幾場打得這麼爛過，雖然後面有所調整，但仍沒有達到標準，與我過往水準還差一大截。」

林書豪也坦然表示，身體狀況的好壞還是最主要的問題，「現在恢復差不多了，只剩找到節奏。困難階段已經過了，但如果評估目前狀況，肯定是不滿意的。我會保持耐心，相信很快會找回節奏。」

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