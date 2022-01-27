WSBL／女籃霸主迎新年 打完疫苗再放假

甩開昨天跨季連勝中止陰霾，WSBL衛冕軍國泰人壽今天年前「封關戰」拿中華電信開刀，首節就取得27：10領先優勢，最終以83：51奪勝，5勝1敗和台元並列，不過球員迎接農曆年假期前還有件大事，許多人已排定明天接種第3劑新冠肺炎疫苗。

國泰教頭鄭慧芸提到，今年2月沒賽程，有較多時間調整，預計球員可以從明天放到大年初六，她笑說：「其實不想放那麼久，但球員該調整還是要調整，有些身體有傷的，可以好好休養。」加上球員要接種疫苗，剛好連農曆年假期一起休息。

形容自己有些「強迫症」的鄭慧芸認為，今年假期和過往比雖長很多，但自家球員成熟度和自我要求度都高，也會有「危機意識」，相信不用特別提醒太多。

國泰今天一路領先，12人上場、10人有分數進帳，新人徐玉蓮15分最高，鄭伊秀13分，今年首披國泰戰袍的沈欣也有6分、4助攻；電信以王游乙文15分最高，黃湘婷14分、8籃板。

沈欣原本是台元成員，第15季打完曾淡出球場，國泰邀請下才決定再度挑戰WSBL舞台，她笑說：「到國泰很有壓力，但貝兒（鄭慧芸）姐給我很多信心，上場就不會怕，我能做的就盡量做。」來到常勝軍球隊，她增加自主訓練時間，「感覺每天都在進步，我還可以更好！」