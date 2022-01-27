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WSBL／帶5連勝過年 台元爽放12天

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台元新人后熱門林蝶再繳出「雙10」成績。記者黃義書／攝影
台元新人后熱門林蝶再繳出「雙10」成績。記者黃義書／攝影

延續昨天擊敗衛冕軍國泰人壽氣勢，台元女籃今天在第17屆WSBL第二循環最終戰點點開花，以75：56大勝台電隊，前兩循環打下5勝1敗戰績，且是帶著5連勝迎接農曆年假期。

第3年執掌兵符的台元總教練邱啟益給球員前兩循環打出90分的高分，還用「太棒了」、「非常好」等形容詞大讚子弟兵，他笑說：「帶隊3年來，沒有5連勝過，這是第一次，希望再連勝下去，讓球員信心提升。」

球員好表現換來充足假期，邱啟益透露，農曆年假期會給球員12天休息，「還是有開課表，就是『良心事業』，讓球員自己執行。」他透露原本還有打算從今天一路放到2月14日，但想想實在太久，主控彭曉彤也笑說，大家聽到反而是反應「這樣太久」，最終才拍板12天假期。

今天「封關戰」台元一路領先，黃品蓁「3分打」、卓敬和林蝶各拿4分，助隊前5分鐘打出13：4攻勢，台電暫停後進攻有所斬獲，首節打完追到12：19，第二節在更追到2分差，不過台元有吳盈潔飆外線、彭曉彤中距離破網，差距再擴大到32：21，半場打完也握有38：23優勢。

握有兩位數領先的台元，第三節走馬換將，包括羅培儀和WSBL首位華裔球員宋佩欣都上陣，一路領先下最終以75：56拿下年前勝利。

台元「新人后」熱門林蝶今天再有17分、16籃板演出，其中7顆是進攻籃板，開季6戰已有5戰「雙10」；卓敬15分，彭曉彤12分。

不過台元連勝下也有隱憂，昨天和國泰比賽成傷兵的台元大將林文佑和朱育勤，今天就醫從膝蓋抽出血水，邱啟益凝重說，雖要等MRI結果出爐才能確定傷勢情形，但看到血水並不樂觀，「聽到這消息也是開心不起來，少這兩個差滿多。」

台電前兩循環打下2勝4敗戰績，2勝都是從中華電信手中拿下；今天以楊芷瑜14分最佳，陳孟欣10分。

WSBL第三循環賽事3月11日重燃戰火，最後4循環和冠軍戰、季軍戰都在板橋體育館舉行。

台元後衛彭曉彤（右）切入取分。記者黃義書／攝影
台元後衛彭曉彤（右）切入取分。記者黃義書／攝影

邱啟益 彭曉彤 WSBL

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