SBL／裕隆瓊斯展現禁區破壞力 獲選單週最佳球員

超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷洋將瓊斯上週繳出場均26.5分、12籃板成績，展現禁區強大破壞力，並率隊拿下2連勝，獲選為第5週單週最佳球員。

第19屆超級籃球聯賽（SBL）上週在桃園巨蛋體育館舉行農曆年前最後一週的賽事，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，仍維持閉門開打。

裕隆本季多名主力出走，戰力面臨考驗，所幸1月中洋將瓊斯（Torren Jones）加入後，展現禁區的宰制力及得分破壞力，帶領球隊擺脫4連敗，並拿下2連勝，上週2場比賽，繳出場均26.5分、12籃板的優異表現，也獲選為第5週單週最佳球員。

對於榮獲單週最佳球員殊榮，瓊斯表示：「我想要把這份榮譽歸給我的神，如果沒有隊友我也無法得到這個獎項，我的目標只是幫助團隊成功，如果這能讓我得到MVP，那我很樂意。」

瓊斯也分享征戰SBL賽場的目標，直指總冠軍，他說：「我的基因裡就是要贏球，我也願意為裕隆做任何能夠幫助團隊成功的事情。」

裕隆教頭邱大宗稱讚，「瓊斯是1名非常職業化的球員也是非常敬業的球員，球場拚戰精神及鬥志非常高昂」，他也期許瓊斯能快速的提升禁區攻防作戰更細膩的攻防要領，幫助球隊完成冠軍的使命。

農曆春節將屆，SBL將暫時休兵，預計3月4日將移師輔大體育館展開後續賽事，台啤目前戰績以11勝1敗，勝率超過9成、獨居領先，台銀以8勝3敗次之，高雄九太、裕隆均以4勝7敗暫時並列第3，桃園璞園以1勝10敗墊底。