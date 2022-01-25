籃球／台灣第1控衛發威 陳盈駿連3場逾17助攻CBA首人

效力CBA廣州龍獅的台灣第1控衛陳盈駿，今天出戰山西再繳24分、17助攻與9籃板準大三元表現，助球隊111比105奪勝，連3場傳出17次以上助攻成CBA第1人。

近來表現火燙的陳盈駿，上一場出戰山東才締造26分、22助攻的神人級數據，寫下CBA中國男子職業籃球聯賽史上單場助攻次高紀錄，而他前兩場比賽累計傳出41次助攻，也是CBA史上第1人。

雖然陳盈駿前兩場累計出賽時間高達98分鐘，顯然長時間出賽沒有拖垮他的步伐，今天再戰山西猛龍，他再出賽45分鐘，全場19次出手命中9球，攻下全隊次高的24分，此外單場再傳出17次助攻，讓他成為CBA史上首名連續3場比賽都送出至少17次助攻。

比賽結束後，陳盈駿接受中國媒體採訪時，把功勞都獻給教練與隊友，他強調，教練讓他做自己擅長的事，而當隊友機會創造出來，他會毫不猶豫送球，「他們能投進，我才有助攻，還是靠球隊的體系」。

中國媒體強調，CBA史上沒有任何一名球員能在連續3場比賽都傳出17次以上的助攻，就連洋將都沒能辦到，不過陳盈駿卻辦到了，現在的他彷彿每一場比賽都在寫歷史。