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WSBL／華裔宋佩欣首度出賽4分鐘 隊友讚：身體素質佳

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台元華裔球員宋佩欣（左）今天初登場替補上陣4分鐘。圖／中華籃協提供
台元華裔球員宋佩欣（左）今天初登場替補上陣4分鐘。圖／中華籃協提供

WSBL史上首位華裔球員宋佩欣在日前取得工作簽證後，今天首度披上台元戰袍亮相，儘管她在第三節才以替補身份出賽，並且僅留下上場4分鐘抓下1籃板的數據，但台元最終仍是在全隊4人得分來到雙位數，其中林文佑攻下21分領軍下，以84：68擊敗中華電信。

WSBL在本賽季首度開放華裔球員，而台元女籃也順利網羅曾有NCAA一級資歷的宋佩欣加盟，在日前順利拿取工作證後，宋佩欣也在今天進行來台首次出賽，並在第三節替補上陣，留下1籃板紀錄。

在美國加州出生的宋佩欣，過去不僅擁有NCAA一級資歷，大學畢業後也曾到英國留學並且在當地打球，而今天首度在WSBL出賽，她在台灣的家人也到場邊觀賽。

宋佩欣也透露，這次會來台灣打球與父親有很大的關係，在台灣長大的父親是一名籃球愛好者，初到美國時就是透過籃球結交新朋友，他也一直期待宋佩欣有一天能夠成為職業球員，並回到爸爸的故鄉打球。

對於宋佩欣來台首戰的表現，台元教練邱啟益坦言並不及格，儘管她具有NCAA一級資歷，但仍有很多地方需要適應，防守溝通上也必須再加強，「她今天坐我車來，我告訴她要放平常心，大家都期待妳上場，期待妳打非常好、非常強，但事實上並不是這個樣子，妳來完成妳的夢想，也想要在台灣把球打好。」

而隊友林文佑則表示，宋佩欣的能力與身體素質確實都很好，不過中文並不是很好，所以溝通上還是有一些不明白的地方，「但她很努力，我們還有時間能夠讓她更融入。」

WSBL NCAA 邱啟益

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