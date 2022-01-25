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UBA／白曜誠關鍵抄截立功 義守逆轉輔大搶進8強

中央社 / 台北25日電
義守大學白曜誠(左)進攻。 大專體總提供
義守大學白曜誠(左)進攻。 大專體總提供

義守大學今天靠著前鋒邱子軒關鍵2罰後來居上，加上雙衛白曜誠與劉承彥連續抄截得手，終場以82比80險勝輔仁大學，也讓他們提前確定搭上UBA男子組8強列車。

110學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）男子組第3階段預賽，今天在台灣藝術大學與世新大學兩地開打，一隻腳已踏進8強門檻的義守大學，今天遭到輔仁大學逆襲，全場幾乎一路落後，直到第4節最後50.2秒，邱子軒2罰俱中才取得1分領先。

仍有機會奪勝的輔大，先在最後39.5秒進攻發生失誤，還送白曜誠站上罰球線，他2罰中1，輔大急攻長傳又被劉承彥斷下，悲情地與勝利擦身而過。

邱子軒攻下全場最高的27分，他透露，對手今天外線太準，反觀他們火力一直無法有效提升，加上失誤又多，導致泰半處於落後。

白曜誠今天僅拿下8分，不過最後39.5秒內操刀4罰中2，他攤開左手掌秀出大片瘀青，才透露昨天比賽受傷，原本不以為意，沒想到今天一早起床才發現傷勢不輕，「我想說先搶進8強再說。」

身為射手最後關頭罰球失準，白曜誠承認，站上罰球線前他就有些擔心會造成影響，他苦笑說：「結果影響真的滿大的。」

義守逆轉勝輔大後，預賽戰績來到9勝3負，也是繼衛冕軍政治大學、健行科大與世新大學之後，第4支確定晉級8強的球隊。

UBA／陳范柏彥轟24分 健行2分險勝高師大

過去5年奪得3冠的健行科大，今天在UBA男子組預賽最後階段第2戰，靠著陳范柏彥獨拿24分、另有3抄截、3阻攻帶領，以82比80險勝高雄師大，拿下本季第11勝。

110學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）男子組第3階段預賽，今天在台灣藝術大學與世新大學兩地同步開打，已確定晉級8強的健行科大，被仍在晉級邊緣的高師大嚇出一身冷汗，最後靠著對手再見失誤，驚險守住勝利。

健行教頭劉孟竹表示，他知道仍在力拚8強門票的高師大肯定會奮力一搏，他也讚揚對手，「這場比賽對方發揮得很出色，除了三分球命中率優於我們，他們衝搶籃板的意識也比我們更好。」

健行確定晉級，這個階段旨在調整，但劉孟竹強調：「我們還是以贏球為前提下進行調整，另一方面也不希望球隊中再有傷兵，也不希望陣中有球員負荷太重，目標還是希望能用4連勝來替預賽封關。」

陳范柏彥今天攻下全場最高的24分，面對高師大最後反撲，他透露的確有點緊張，並搞笑地說：「對手實在太準，讓我有點氣，很想修理他們。」

健行今天擊敗高師大後，本季出賽12場拿下第11勝，反觀輸球的高師大則為6勝6負，明、後天面對台灣師大與輔仁大學必須全力搶勝，才有晉級生機。

UBA

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