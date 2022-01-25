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PLG／球隊狀況不佳張宗憲感觸 「haters就像場邊的屁孩」

聯合新聞網 / 綜合報導
張宗憲（左）昨天在IG自曝遭球迷噴屁話，並坦承自己開季狀況不佳。。記者余承翰／攝影
張宗憲（左）昨天在IG自曝遭球迷噴屁話，並坦承自己開季狀況不佳。。記者余承翰／攝影

富邦勇士張宗憲上季獲年度MVP殊榮，但本季陷入低潮，各項數據都嚴重下滑，昨天他在IG自曝遭球迷噴屁話，並坦承自己開季狀況不佳。

衛冕軍勇士前役不敵高雄鋼鐵人，本季目前已吞6敗，不但超越去年整季敗場數，目前在聯盟排倒數第三，張宗憲個人場均12分、2.5籃板、3.3失誤的表現也相當不理想，儘管在年前最後一場比賽終於擺脫連4場得分個位數陰霾，比賽時卻遭球迷嗆蝦。

他賽後在IG限動寫下：「haters就像昨天場邊的屁孩，說著自以為好笑的屁話，賽後當我走過去問他：你廢話很多吼，卻一臉尷尬不敢正面看我。」

對於球隊近況不佳，他也發文談道，「開季至今狀況不好，又或者我只是感到有點疲倦。之前說過成功這條路上沒有盡頭，上一季的風光並沒有讓我失去自己，反而領悟到很多東西對我來說其實一點也不重要，或許也就是這樣讓自己失去了以往的激情與火花，每天做同樣的事情，再怎麼熱愛，也會有疲乏的時候，即便如此還是得找到方法，繼續前進！」

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