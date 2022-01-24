UBA／放大「艾裕」連線 政大率先10勝

HBL時期率能仁家商完成2連霸，游艾喆和王凱裕組成的「艾裕」連線UBA第一年就和政治大學嘗到隊史首冠滋味，今年兩人再一起排上先發，王凱裕今天第三階段首戰就狂轟個人大學新高24分，6記三分彈也創新猷，助隊以84：67擊敗高雄師大，成為今年第一支10勝隊伍。

政大教頭陳子威提到，王凱裕從上階段預賽後的練習狀況就很不錯，今天有刻意增加他的上場時間，「球隊人手夠，少見給他比較多時間，他也有把握機會。」衛冕軍教頭提到，今年把王凱裕也拉上先發，將「艾裕連線」放大，兩人搭配本就有默契，也盼王凱裕補上投入職業的學長洪楷傑位置，擔任球隊快攻箭頭。

公開男一級第三階段今天在台藝大和世新大學兩地開戰，其中台藝大是新場館，陳子威透露昨天練習就有發現球場籃框較「硬」，球員連熱身上籃都放槍好幾顆，今天團隊98投34中的命中率也不算漂亮，還要繼續調整。

「去年預賽輸2場，今年看能不能更進步。」陳子威笑說，這階段比賽內容和結果將攸關農曆年假期幾天，就看子弟兵能展現怎麼樣的結果。

今天轟下新高的王凱裕，前三節就已經轟下24分，包含11投6中的三分球，但後面5次外線出手盡墨、第四節沒再推進得分，他不好意思說：「把握度要再高一點。」

不同於高中切入比重高，190公分的王凱裕大學更著重外線，他說：「這身材，切進去沒什麼空間，不過大家知道我要投時，還是會往裡面走。」他透露之前比較會在意先前出手結果，若不進球就會自責，是隊友不斷給鼓勵，勇於出手才愈投愈有信心。

政大今天4人得分兩位數，張鎮衙16分、13籃板，游艾喆14分、7籃板、8助攻，林彥廷10分；高師大以廖景泰16分最佳。