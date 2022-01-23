T1聯盟／桑尼決勝節領軍 太陽擊退中信踢館成功

台灣職籃T1聯盟台中葳格太陽、新北中信特攻今天交手，戰況激烈，前3節結束仍不分軒輊，太陽第4節由洋將桑尼領軍搶分，才擺脫對手糾纏，最終以99比92勝出。

近況火熱的中信特攻賽前3連勝，今天在主場新莊體育館迎戰台中太陽，太陽此役派出陳靖寰、李秉鴻輪番伺候阿巴西，一度讓中信特攻「新台灣人」阿巴西火力難以發揮。

兩隊前兩節比分互咬，阿巴西直到第2節尾聲才突圍，助中信特攻以50比46領先。

太陽第3節由亞洲外援何喬登（Jordan Heading）率隊反攻，一度反超比分，但中信特攻展現韌性，第3節結束兩隊戰成69比69平手。

兩隊決勝節在外線互別苗頭，太陽洋將桑尼（SaniSakakini）隨後個人連得7分，打破僵局，儘管中信特攻持續追分，阿巴西在倒數40秒投進三分球，追成僅剩5分差，但太陽靠著何喬登最後兩罰全中，追加保險分，最終以7分差獲勝。

太陽洋將桑尼繳出23分，外加17籃板、6助攻、5抄截，何喬登同樣進帳23分，全場外線10投5中；中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）儘管獨攬31分、10籃板，可惜未能幫助球隊推進連勝場次。