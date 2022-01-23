PLG／退衛冕軍奪主場連勝 鋼鐵人擺脫爐主

前天剛迎接主場開幕戰勝利的高雄鋼鐵人隊，今天打鐵趁熱，農曆年前最後一戰在球星「男模」呂政儒領軍下以94：82力退衛冕軍富邦勇士隊，除迎接對戰首勝，主場2連勝入袋後，4勝戰績更超車桃園領航猿隊，擺脫聯盟「爐主」身分。

鋼鐵人今天擺出班森和布朗雙外援，班森開賽就以灌籃讓鳳山體育館4798名進場球迷嗨翻天，加上「男模」呂政儒飆進外線、陳又瑋進球，鋼鐵人開賽打出一波19：7攻勢，加上王柏智和盧哲毅三分線也開火，助隊首節打完取得31：18優勢。

第二節鋼鐵人換藍少甫接棒飆外線，呂政儒追加三分球後鋼鐵人領先擴大到37：21；富邦雖有230公分的洋將德古拉籃下連連得手，但鋼鐵人在班森投進壓哨球下仍帶著54：39領先進入下半場。

陳又瑋上半場9分、7助攻且沒發生失誤，搭配班森16分和藍少甫10分，成球隊兩位數領先功臣。

易籃後鋼鐵人再打出6：2攻勢，陳又瑋單打林書緯得手後，領先更達62：41；富邦一度將差距縮小到14分，但王律翔外線、陳又瑋快攻，呂政儒和藍少甫外線也有發揮，鋼鐵人再將優勢擴大，三節打完仍握有75：56領先。

一路落後的富邦勇士，洋將塞瑟夫還打出火氣，10分05秒犯規後再將球從陳又瑋手中打下，領到技術犯規，7分11秒更領到第6犯「畢業」，鋼鐵人在呂政儒3罰2中下繼續保有安全領先。

4分32秒，德古拉搶籃板出拐遭吹違反運動精神犯規，呂政儒2罰1中後洋將布朗再籃下補進，鋼鐵人領先再達17分；富邦最後兩分鐘將差距縮小到11分，呂政儒連進兩球止血，王柏智籃下再擺進保險分，最終鋼鐵人就以94：82迎接本季首度連勝。

呂政儒和班森各攻下20分和21分，陳又瑋15分、8助攻、5抄截；富邦勇士以張宗憲17分最高。