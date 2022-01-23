快訊

最後一科社會考完來對答案！ 原住民、遺產繼承、 機車汰舊換新都入題

地牛翻身！16:22東部外海規模4.0地震 宜蘭3級

PLG／退衛冕軍奪主場連勝 鋼鐵人擺脫爐主

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
鋼鐵人隊主控陳又瑋（右）切入。圖／高雄鋼鐵人隊提供
鋼鐵人隊主控陳又瑋（右）切入。圖／高雄鋼鐵人隊提供

前天剛迎接主場開幕戰勝利的高雄鋼鐵人隊，今天打鐵趁熱，農曆年前最後一戰在球星「男模」呂政儒領軍下以94：82力退衛冕軍富邦勇士隊，除迎接對戰首勝，主場2連勝入袋後，4勝戰績更超車桃園領航猿隊，擺脫聯盟「爐主」身分。

鋼鐵人今天擺出班森和布朗雙外援，班森開賽就以灌籃讓鳳山體育館4798名進場球迷嗨翻天，加上「男模」呂政儒飆進外線、陳又瑋進球，鋼鐵人開賽打出一波19：7攻勢，加上王柏智和盧哲毅三分線也開火，助隊首節打完取得31：18優勢。

第二節鋼鐵人換藍少甫接棒飆外線，呂政儒追加三分球後鋼鐵人領先擴大到37：21；富邦雖有230公分的洋將德古拉籃下連連得手，但鋼鐵人在班森投進壓哨球下仍帶著54：39領先進入下半場。

陳又瑋上半場9分、7助攻且沒發生失誤，搭配班森16分和藍少甫10分，成球隊兩位數領先功臣。

易籃後鋼鐵人再打出6：2攻勢，陳又瑋單打林書緯得手後，領先更達62：41；富邦一度將差距縮小到14分，但王律翔外線、陳又瑋快攻，呂政儒和藍少甫外線也有發揮，鋼鐵人再將優勢擴大，三節打完仍握有75：56領先。

一路落後的富邦勇士，洋將塞瑟夫還打出火氣，10分05秒犯規後再將球從陳又瑋手中打下，領到技術犯規，7分11秒更領到第6犯「畢業」，鋼鐵人在呂政儒3罰2中下繼續保有安全領先。

4分32秒，德古拉搶籃板出拐遭吹違反運動精神犯規，呂政儒2罰1中後洋將布朗再籃下補進，鋼鐵人領先再達17分；富邦最後兩分鐘將差距縮小到11分，呂政儒連進兩球止血，王柏智籃下再擺進保險分，最終鋼鐵人就以94：82迎接本季首度連勝。

呂政儒和班森各攻下20分和21分，陳又瑋15分、8助攻、5抄截；富邦勇士以張宗憲17分最高。

鋼鐵人農曆年前「封關戰」大豐收，除收下連勝，兩天進場人數達8750人，上座率超過8成4。

高雄鋼鐵人隊今天迎接農曆年前最後一場主場賽事，啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」開場表演。圖／高雄鋼鐵人隊提供
高雄鋼鐵人隊今天迎接農曆年前最後一場主場賽事，啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」開場表演。圖／高雄鋼鐵人隊提供
鋼鐵人隊藍少甫（右）上半場投進兩記三分球在內的10分。圖／高雄鋼鐵人隊提供
鋼鐵人隊藍少甫（右）上半場投進兩記三分球在內的10分。圖／高雄鋼鐵人隊提供
鋼鐵人隊當家球星呂政儒上半場投進兩記三分球在內的7分。圖／高雄鋼鐵人隊提供
鋼鐵人隊當家球星呂政儒上半場投進兩記三分球在內的7分。圖／高雄鋼鐵人隊提供

呂政儒 陳又瑋 富邦勇士

延伸閱讀

PLG／呂政儒飆新高32分 鋼鐵人退攻城獅奪主場首勝

PLG／富邦勇士祭洋將雙塔 鄭志龍：秘密武器都對我用

PLG／呂政儒24分新高白搭 鋼鐵人主場不敵領航猿

PLG／鋼鐵坦克開砲 王柏智飆新高25分退攻城獅

相關新聞

PLG／退衛冕軍奪主場連勝 鋼鐵人擺脫爐主

前天剛迎接主場開幕戰勝利的高雄鋼鐵人隊，今天打鐵趁熱，農曆年前最後一戰在球星「男模」呂政儒領軍下以94：82力退衛冕軍富...

T1聯盟／厄力提點年輕球員 中信戰績直衝

上周在主場拿下二連勝的新北中信特攻隊，昨天繼續在家迎戰來訪的桃園雲豹隊，在洋將厄力連續三場比賽得分都在卅分以上領軍下，中...

CBA／台灣第1控陳盈駿 單場26分22助攻寫CBA新猷

效力CBA中國男子職業籃球聯賽廣州龍獅的台灣控衛陳盈駿，今天繳出26分，另外帶不可思議的22次助攻，成為CBA史上第1人...

T1聯盟／厄力主動提點年輕球員 中信特攻找到贏球攻略

T1聯盟新北中信特攻隊今天在主場以21分差距擊敗桃園雲豹隊，拿下3連勝與主場5連勝，以7勝4敗排名衝上第2名，而本場比賽...

T1聯盟／厄力連3場得分破30分 中信特攻退雲豹獨居第二

上周在主場收下2連勝的新北中信特攻隊，今天繼續在主場新莊體育館迎戰排名墊底的桃園雲豹隊，中信特攻在洋將厄力（Cleant...

SBL／蓋樂威關鍵上籃斷台銀8連勝 台啤保龍頭迎新年

聯盟戰績龍頭台啤隊在今天與8連勝的台銀隊正面交鋒，台銀在只要贏球就能登上龍頭的情況下，上半場打完還一度領先，不過台啤下半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。