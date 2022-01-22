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CBA／台灣第1控陳盈駿 單場26分22助攻寫CBA新猷

中央社 / 台北22日電
效力廣州龍獅的陳盈駿。 新華社
效力廣州龍獅的陳盈駿。 新華社

效力CBA中國男子職業籃球聯賽廣州龍獅的台灣控衛陳盈駿，今天繳出26分，另外帶不可思議的22次助攻，成為CBA史上第1人，他也率隊以116比106擊敗山東王者。

來自台灣泰雅族的陳盈駿，高中時期從HBL高中籃球聯賽名校能仁家商畢業後，即赴美唸書打球，也是近年台灣男籃國家隊的主力控衛。

陳盈駿本季表現迎來火山式噴發，除場均得分從上季的13.4分，飆漲至本季的20分，場均助攻數也從7.4次推進至9.8次，更難能可貴的是，他2分球投籃命中率（57%）與三分球命中率（42%）都是5季以來的最高。

除此之外，陳盈駿今天更是寫下CBA新猷，他出賽45分36秒，全場拿下26分、22助攻與6個籃板，而他的助攻數是CBA史上次高（包括洋將在內），僅次於李群在1999-2000球季所締造的28次。

而根據中國媒體報導，陳盈駿也是CBA史上，第1個能單場繳出26分，還能傳出22次的球員。

此外陳盈駿前一戰客場出戰北控，他就曾送出19次助攻，他也成為CBA史上，連兩場比賽都能傳出至少19次助攻的第1人，而近兩場比賽他累計締造41次助攻，同樣是聯盟首人。

陳盈駿

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