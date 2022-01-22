SBL／裕隆快打旋風 首節打爆璞園終止4連敗

SBL老牌勁旅裕隆納智捷今天在首節就用一波31比10拉開差距，第4節一度領先跨越30分大關，終場98比77輕取桃園璞園建築，也終止近來的4連敗。

第19季SBL超級籃球聯賽本週在桃園巨蛋閉門舉行，近來遭逢連敗低潮的裕隆納智捷，今天總算一掃陰霾，開賽就拉出一波13比0攻勢站上領先，而璞園直到開賽超過3分半鐘，靠著洋將阿肯（C.J Aiken）在籃下雙手灌籃，球隊才有得分進帳。

裕隆靠著首節31比10的攻勢取得先機，全場一路領先未曾落後，第4節雙方索性都啟用純本土練兵，最終裕隆以21分之差留下勝利。

裕隆洋將瓊斯（Torren Jones）繳出全場最高的24分、11籃板與5次阻攻，另一名洋將威金斯（NicholasWiggins）也有17分進帳。

璞園本季堪稱「砍掉重練」，上季陣中主力盡數轉戰P. LEAGUE+桃園領航猿，球隊在開季苦吞6連敗後，直到1月13日靠著朱恩麟的壓哨逆轉三分球，幫助球隊止敗開胡。

可惜璞園本季首勝開張後，接下來又再次面臨連敗壓力，今天再輸裕隆後，苦吞3連敗，本土前鋒莊又齊攻下並列全隊最高的16分，後衛姜廣謙也拿下10分。