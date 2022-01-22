UBA／台科大擊敗北護大 搭上女子6強末班車

台灣科大今晚靠著第3節一波20比3的攻勢，一口氣打垮台北護大，終場51比30贏球，拿下UBA女子組預賽第5勝，成功搭上晉級6強的末班車。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組第3階段預賽，今天在台灣科大進行最後一天賽事，賽前包括衛冕軍世新大學、台灣師大、佛光大學、文化大學與北市大學5隊已確定晉級，最後一張門票將待晚間壓軸登場的台灣科大與台北護大之戰。

台科大昨天意外不敵台灣大學，導致得視今天比賽結果才能確定能否晉級，所幸今天沒再爆出冷門，贏球後戰績以5勝6負追平台灣體大，但靠著對戰優勢擠下對手，順利搭上晉級末班車。

UBA女子組6強賽，將在農曆年後2月19日至23日在台北體育館舉行，採單循環，前4名可晉級3月19日、20日在台北小巨蛋進行的4強決賽。

台科大王牌前鋒陳芷英今天攻下最高的23分、19籃板，外帶6次抄截，她透露，雖然上半場一直無法拉開比數，不過中場時大家仍相互提醒與加油，第3節也成功拉開比數，拿下勝利，順利達成季前設定挺進6強的目標。

台科大總教練陳忠誠認為，這兩天球隊表現都有點失常，可能球員都累了，「就只好交代她們打慢一點，終於可以拿下勝利」。