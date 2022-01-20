SBL／蘇士軒飆生涯新高 台銀輕取璞園奪8連勝

開季2連敗後拉出一波7連勝的台銀隊，排名從墊底一路爬升到第2名，在今天出戰璞園隊的比賽中，台銀再度展現多點開花的攻勢，共6人得分來到雙位數，其中洋將艾爾文（Zak Irvin）再度繳出16分、9籃板、6助攻的全能成績單，幫助台銀以96：70擊敗璞園，收下8連勝。

在上周絕殺九太科技隊拿下賽季首勝的璞園，今天在全隊身高最高的洋將阿肯（C.J Aiken）缺陣的情況下，以單洋將陣容迎戰7連勝的台銀。

儘管首節璞園靠著前鋒莊又齊單節9分領軍下，還一度緊咬比分不放，不過台銀第二節不僅雙洋將艾爾文（Zak Irvin）、蓮恩（Ishmael Lane）持續發揮影響力，本土選手也挺身而出搶分，其中潘祥偉與張家禾該節合力攻下12分。

易籃後，台銀簡家暐、蘇士軒也加入搶分行列，幫助台銀將領先差距擴大到20分以上，其中蘇士軒今天攻下個人生涯新高的15分，加上簡家暐、張家禾、周暐宸也都有雙位數得分表現，最終台銀就以26分差距擊敗璞園，收下8連勝，與稍後將出賽的龍頭台啤隊僅剩半場勝差。