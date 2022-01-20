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T1聯盟／因應北市防疫規定 台啤英熊本周2戰延期辦理

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
T1聯盟今天公布，因應台北市政府最新防疫規定，以及避免增加防疫壓力，本周台啤英熊兩場主場賽事將延期至5月辦理。 中央社
T1聯盟今天公布，因應台北市政府最新防疫規定，以及避免增加防疫壓力，本周台啤英熊兩場主場賽事將延期至5月辦理。 中央社

繼PLG在昨天宣布8場賽事因為疫情與世界盃資格賽賽程考量決定延期辦理後，T1聯盟也在今天公布，因應台北市政府最新防疫規定，以及避免增加防疫壓力，本周台啤英熊兩場主場賽事將延期至5月辦理。

受到疫情影響，台北市在近期做出防疫規定的變更，自15日起恢復室內外運動都必須佩戴口罩規定，除已接種第3劑疫苗，或第2劑打完但未滿12周者，才可免戴口罩比賽，包括本周開打的UBA公開女一級賽事以及WSBL都已經依照規定辦理，而T1聯盟在本周也有兩場台啤英熊主場賽事將在台北市天母體育館舉行的情況下，也做出延賽決定。

T1聯盟公告如下：

  因應台北市政府最新防疫規定，台灣運彩xT1聯盟為了避免增加台北市政府的防疫壓力，並保障聯盟球員、工作人員及球迷的安全，聯盟經球團會議達成共識，1月22日（六）G29台灣啤酒英熊主場迎戰台南台鋼獵鷹及1月23日（日）G31台灣啤酒英熊主場迎戰高雄全家海神二場賽事宣布延賽。

調整賽程後，原訂1月22日G29台南台鋼獵鷹VS台灣啤酒英熊延至5月7日，原訂1月23日G31高雄全家海神VS台灣啤酒英熊延至5月8日，相關延賽票務事宜請詳見台灣啤酒英熊官方IG及臉書粉專。

T1聯盟 海神 台啤

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