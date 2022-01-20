CBA／與偶像同場較勁 林庭謙曬10年前照片感激林書豪指導

台灣小將林庭謙，昨以天津天行者先發之姿，CBA生涯首度與北京首鋼的林書豪碰頭。在關鍵時刻展現強心臟的他，不僅率天行者拿下三連勝，更終結球隊長達7年、2251天無法擊敗首鋼之紀錄。賽後他在微博PO出林書豪10年前來台指導的照片，並感激他當初的鼓勵。

被看好是台灣籃球明日之星的22歲小將林庭謙，昨在CBA生涯首次對決年少時的偶像林書豪，展現毫無畏懼的氣勢，砍下14分與全隊最多8助攻，力壓北京首鋼。即便日前甩掉「零來瘋」低潮的林書豪，繳出21分 、5籃板、4助攻的全能表現，最終仍不敵天行者猛烈攻勢而吞下敗仗。