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CBA／與偶像同場較勁 林庭謙曬10年前照片感激林書豪指導

聯合新聞網 / 綜合報導
林庭謙。 圖／啟程國際運動行銷提供
林庭謙。 圖／啟程國際運動行銷提供

台灣小將林庭謙，昨以天津天行者先發之姿，CBA生涯首度與北京首鋼的林書豪碰頭。在關鍵時刻展現強心臟的他，不僅率天行者拿下三連勝，更終結球隊長達7年、2251天無法擊敗首鋼之紀錄。賽後他在微博PO出林書豪10年前來台指導的照片，並感激他當初的鼓勵。

被看好是台灣籃球明日之星的22歲小將林庭謙，昨在CBA生涯首次對決年少時的偶像林書豪，展現毫無畏懼的氣勢，砍下14分與全隊最多8助攻，力壓北京首鋼。即便日前甩掉「零來瘋」低潮的林書豪，繳出21分 、5籃板、4助攻的全能表現，最終仍不敵天行者猛烈攻勢而吞下敗仗。

賽後林庭謙感性發文，並附上10年前就讀國小時，受林書豪指導的照片寫道，「謝謝你林書豪，不斷激勵我去追逐夢想，今天終於在職業賽場與你交手，再次得到你的鼓勵，我會不忘初心，繼續努力！Dreams do come true。」如今長大後，有幸與小時候的偶像一起同場較勁，「雙林對決」的畫面也令不少網友大為動容。

林庭謙在微博曬出10年前受林書豪指導的照片。 截自林庭謙微博。
林庭謙在微博曬出10年前受林書豪指導的照片。 截自林庭謙微博。

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