CBA／與偶像同場較勁 林庭謙曬10年前照片感激林書豪指導
台灣小將林庭謙，昨以天津天行者先發之姿，CBA生涯首度與北京首鋼的林書豪碰頭。在關鍵時刻展現強心臟的他，不僅率天行者拿下三連勝，更終結球隊長達7年、2251天無法擊敗首鋼之紀錄。賽後他在微博PO出林書豪10年前來台指導的照片，並感激他當初的鼓勵。
被看好是台灣籃球明日之星的22歲小將林庭謙，昨在CBA生涯首次對決年少時的偶像林書豪，展現毫無畏懼的氣勢，砍下14分與全隊最多8助攻，力壓北京首鋼。即便日前甩掉「零來瘋」低潮的林書豪，繳出21分 、5籃板、4助攻的全能表現，最終仍不敵天行者猛烈攻勢而吞下敗仗。
賽後林庭謙感性發文，並附上10年前就讀國小時，受林書豪指導的照片寫道，「謝謝你林書豪，不斷激勵我去追逐夢想，今天終於在職業賽場與你交手，再次得到你的鼓勵，我會不忘初心，繼續努力！Dreams do come true。」如今長大後，有幸與小時候的偶像一起同場較勁，「雙林對決」的畫面也令不少網友大為動容。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言