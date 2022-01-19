WSBL／有神快拜！徐玉蓮百分百命中率轟30分

不讓台元新秀林蝶專美於前，國泰人壽新球季菜鳥徐玉蓮今天繳出14投14中的完美命中率，轟下全隊最高30分，助衛冕軍以93：48擊敗台電後，全隊還把她圍在中間膜拜，讓WSBL資歷最淺的她害羞不已，跟著隊友一起愈趴愈低。

高中時代就拿過MVP的徐玉蓮，進入文化大學也是球隊主力，同時是2017年台北世大運銅牌班底；去年她終於從UBA「畢業」，進入WSBL堪稱無縫接軌，首戰攻下9分，今天更火力全開，上半場就攻下17分，助隊取得55：23的絕對領先。

第三節她3投全進再拿7分，第四節再追加3球，最後上籃放進第30分時國泰板凳席歡聲雷動，賽後更集體「膜拜」徐玉蓮，教頭鄭慧芸也開心和子弟兵擊掌慶祝。

「看到大神來了，有神快拜！」國泰後衛黃凡珊語畢，立刻換來徐玉蓮「哎喲」嬌嗔，喊說不好意思。

徐玉蓮透露，不只沒注意分數，連完美命中率其實也沒發現，「中場下來，我才發現得那麼多分，因為我一直專注在場上。」她感謝隊上學姊們鼓勵她出手，才有今天的高檔演出，「一直很興奮能和姊姊、同屆隊友整合在一起，希望表現能一直那麼穩定！」

鄭慧芸笑說，今天徐玉蓮表現是「正常發揮」，「這是她與生俱來的條件，她今天很放開來打，不用想什麼新人不新人，她也需要更多肯定和自信。」鄭慧芸也提到，徐玉蓮大學最後一年要帶著學妹拚，打得十分辛苦，升上WSBL很有企圖，今天就是很好展現。

大學曾經拿過37分的徐玉蓮，和台元林蝶是第17屆WSBL「新人后」大熱門，今天前一場出賽的林蝶有22分、12籃板「雙10」演出，她馬上繳出兩記三分球在內的30分，頗有較勁意味，她也笑說：「當然要尬一下！」