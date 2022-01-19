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WSBL／台元球員打得太客氣 教頭盼積極進攻

中央社 / 台北19日電

台元紡織今天以69比53擊敗中華電信，收下女子超級籃球聯賽（WSBL）開季首勝，儘管贏球，台元教頭邱啟益仍不滿意，他表示，球員在場上太客氣，攻擊慾望低，應該要積極進攻。

WSBL今天在台北體育館舉行2場賽事，首戰由中華電信出戰台元，另一場則由衛冕軍國泰人壽與台電交手。

台元開幕戰輸給國泰，今天靠著林蝶攻下全隊最高的22分，外加12籃板，率隊以16分差拿下開季首勝。

台元教頭邱啟益賽後接受媒體聯訪時，臉上卻少了贏球喜悅，他表示，首戰面對國泰，球隊因命中率過低而落敗，但今天卻變成攻擊慾望低落，球員場上太客氣，他點出現階段球隊問題，「大家都想要做助攻，球隊整個攻擊停滯或不流暢，助攻多反而變成球隊阻力」。

台元彭曉彤首戰7次出手全數落空，此役雖拿下10分、8助攻，但幾次攻擊或傳球時間點不對，仍讓邱啟益忍不住說重話，「我對她滿失望的」。

台元林文佑上季獲選年度MVP，也成為各隊防守重點，此役進帳6分，但抓下15籃板，邱啟益賽後也特別提醒林文佑，本季需學著調適心態，除了多點耐性外，也可以多練習假動作、急停，增加自身攻擊手段。

邱啟益 WSBL 林蝶

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