WSBL／林蝶戴口罩轟新高 台元新賽季開胡

第17屆WSBL前天點燃戰火，今天第2日賽程，首戰台元面對電信的賽事有多名球員戴上口罩，其中台元先發彭曉彤、林蝶戴著口罩攻下兩位數得分，助隊以69：53擊敗中華電信，新賽季勝場開張。

台元首節以24：17領先，但第二節僅拿9分，半場領先縮小到33：31。台元第三節在羅培甄單節7分帶動下再將優勢擴大到8分，電信第四節雖靠林玉書「4分打」將差距追到5分差，但台元靠林蝶連進3球拉開差距，仍以兩位數差距迎接首勝。

「新人后」大熱門林蝶開幕戰繳出18分、10籃板「雙10」數據，今天再將得分推高到22分外帶12籃板，她笑說口罩戴著雖有些喘，但之前也曾戴口罩跑體能，不至於不習慣。

因國內疫情升溫，台北市政府14日公布防疫2級警戒期間運動指引，明訂室內外運動都須配戴口罩，已接種第3劑新冠肺炎疫苗，或是第2劑打完14天、未滿12周，才可免戴口罩比賽；免戴口罩僅限比賽期間，上場前後仍需全程配戴。

中華籃協表示，開幕戰後有詢問台北市體育局，了解指引後已通知4隊，各隊都有必須戴口罩出賽的球員，以國泰7人最多，台元也有包括謝鎔竹、史靜茹、宋佩欣、林蝶、彭曉彤和朱育勤等，電信和台電各一人。