快訊

聯亞藥重大訊息將公布 20日暫停交易

東吳大學城中校區有確診足跡 百名師生自主健康管理

WSBL／林蝶戴口罩轟新高 台元新賽季開胡

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台元新人林蝶戴上口罩出賽。記者侯永全／攝影
台元新人林蝶戴上口罩出賽。記者侯永全／攝影

第17屆WSBL前天點燃戰火，今天第2日賽程，首戰台元面對電信的賽事有多名球員戴上口罩，其中台元先發彭曉彤林蝶戴著口罩攻下兩位數得分，助隊以69：53擊敗中華電信，新賽季勝場開張。

台元首節以24：17領先，但第二節僅拿9分，半場領先縮小到33：31。台元第三節在羅培甄單節7分帶動下再將優勢擴大到8分，電信第四節雖靠林玉書「4分打」將差距追到5分差，但台元靠林蝶連進3球拉開差距，仍以兩位數差距迎接首勝。

「新人后」大熱門林蝶開幕戰繳出18分、10籃板「雙10」數據，今天再將得分推高到22分外帶12籃板，她笑說口罩戴著雖有些喘，但之前也曾戴口罩跑體能，不至於不習慣。

因國內疫情升溫，台北市政府14日公布防疫2級警戒期間運動指引，明訂室內外運動都須配戴口罩，已接種第3劑新冠肺炎疫苗，或是第2劑打完14天、未滿12周，才可免戴口罩比賽；免戴口罩僅限比賽期間，上場前後仍需全程配戴。

中華籃協表示，開幕戰後有詢問台北市體育局，了解指引後已通知4隊，各隊都有必須戴口罩出賽的球員，以國泰7人最多，台元也有包括謝鎔竹、史靜茹、宋佩欣、林蝶、彭曉彤和朱育勤等，電信和台電各一人。

國泰已排定本周五讓球員接種第3劑疫苗，下周同樣在台北市體育館舉行的第2循環賽程就可不用戴口罩上陣；林蝶和彭曉彤預約到下周五接種第3劑，3月開始的第3循環才能免戴口罩。

電信黃湘婷（左）攻下全隊最高分，但球隊仍吞2連敗。記者侯永全／攝影
電信黃湘婷（左）攻下全隊最高分，但球隊仍吞2連敗。記者侯永全／攝影

林蝶 彭曉彤 羅培甄

延伸閱讀

WSBL／台元擊敗中華電信

史上最大規模！拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

WSBL／戴口罩出賽 台元教頭兩招因應

第3劑疫苗需求大 北市加開京站接種站打高端

相關新聞

UBA／來自學霸世家 成大王勻妤堅持籃球路飆新高32分

老爸是成大醫師，媽媽是成大醫院護理長，老哥則是成大電機所碩士，出生在學霸世家的王勻妤今天攻下生涯最高的32分，助成大在U...

WSBL／林蝶戴口罩轟新高 台元新賽季開胡

第17屆WSBL前天點燃戰火，今天第2日賽程，首戰台元面對電信的賽事有多名球員戴上口罩，其中台元先發彭曉彤、林蝶戴著口罩...

SBL／場均雙十演出 台啤洋將奪單周MVP

第19屆SBL超級籃球聯賽的農曆年前賽事，雖因疫情影響「閉門」舉行，台灣啤酒洋將多拉摩爾仍繳出場均20.0分、16.0籃...

PLG／鋼鐵人再推三分球大紅包 24秒內連進五球拿10萬

繼聖誕節「百萬Logo Shot」大驚喜之後，PLG高雄鋼鐵人又將送出虎年新春大紅包，21、23日在鳳山體育館主場迎戰勁...

CBA／沒有陳盈駿不行！ 廣州整場只讓他休36秒

「台灣隊長」陳盈駿昨日和中國第一控衛郭艾倫正面交鋒，終場繳出25分、9助攻近乎雙十成績，不過全場只休息36秒引發熱議，連球評都認為廣州太過依賴陳盈駿，對他體力造成極大負擔。 此役陳盈駿領軍的廣州雖然

PLG／因應世界盃資格賽與疫情 2月份8場賽事延期

PLG聯盟在今天宣布，為了因應世界盃資格賽與疫情考量，將進行2月份賽程調整，共計有8場賽事將延期開打，其中又以為在桃園的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。