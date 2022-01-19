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UBA／學霸對決 清大8金釵險勝台大奪首勝

中央社 / 台北19日電

UBA女子組預賽今天上演「學霸對決」，僅8人應戰的清華大學，靠著許芳綺獨拿22分，以68比60險勝台灣大學，終止8連敗，摘下本季首勝。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組第3階段預賽，今天在台灣科大體育館進行第2天賽程，勝場還未開胡的清大，今天在擊敗台大後迎來首勝，教頭謝文偉感嘆這一勝來得並不容易，「我們只有8個球員，在家裡練球都難。」

清大8名可用之兵當中，有4人是一般生，其中今年就讀運動科學系大四的李芊僾，還是2年前從中正大學政治學系轉學來的轉學生，她說：「我想打球，也想念運動相關的科系。」

高中就讀台中家商的李芊僾，身高181公分，當年HBL高中籃球聯賽甲級球隊也曾相中她，不過她卻不敢踏出那一步，2年前她選擇從嘉義北上進入清華，才踏出挑戰自我的關鍵一步。

謝文偉表示，李芊僾雖是籃球素人，不過近兩年進步很多，不但禁區動作敢做，也比過去更敢打，今天李芊僾拿下8分、11籃板，昨天面對地主台灣科大，甚至繳出13分、13籃板的「雙十」成績單。

對於今天的「學霸對決」，李芊僾直言，贏球的滋味當然很不錯，而且過程中很有競爭的感覺；而就讀台大經濟系大三的頭號戰將吳瑋茹，今天雖攻下全場最高的31分球隊仍輸，她無奈地說：「現在要拿張紅單（贏球方的紀錄表）怎麼這麼難。」

吳瑋茹高中時就讀HBL名門永仁高中，畢業後原打算赴美深造，最後選擇就讀台大，她承認，每天得花4至6小時唸書，平時幾乎沒有休閒與娛樂時間，對此她沒有喊苦，反倒是拼了整場卻沒能贏球，讓她比較失落。

吳瑋茹 UBA HBL

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