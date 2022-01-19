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CBA／沒有陳盈駿不行！ 廣州整場只讓他休36秒

聯合新聞網 / 綜合報導
「台灣隊長」陳盈駿昨日繳出25分、9助攻近乎雙十成績，不過全場只休息36秒引發熱議。 新華社
「台灣隊長」陳盈駿昨日繳出25分、9助攻近乎雙十成績，不過全場只休息36秒引發熱議。 新華社

「台灣隊長」陳盈駿昨日和中國第一控衛郭艾倫正面交鋒，終場繳出25分、9助攻近乎雙十成績，不過全場只休息36秒引發熱議，連球評都認為廣州太過依賴陳盈駿，對他體力造成極大負擔。

此役陳盈駿領軍的廣州雖然以110:98不敵郭艾倫所屬的遼寧，但單就表現上陳盈駿毫不遜色，上場47分鐘14投8中貢獻25分、3籃板、9助攻，郭艾倫則是23投10中拿下26分、5籃板、9助攻、1抄截。

不過此役陳盈駿遭郭艾倫等人嚴加看管，可見持球切入都顯得相當不易，也因此消耗大量體力，然而陳盈駿卻只有不到一分鐘的時間喘口氣，引發外界擔憂，不過由於廣州實在太依賴他，沒有他在場上發動攻擊，球隊根本無法有效進攻，所以不得不繼續讓他待在場上，連中國知名球評楊毅都點評「陳盈駿真的無法下場。」

陳盈駿連同此戰在內，本季出賽24場，平均上場時間高達38分鐘為生涯新高，同時繳出20.1分、4.3籃板、9助攻、1.6抄截相當全面的數據。

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